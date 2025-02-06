2025 Survivor 5 Şubat eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı kimin kazandığı araştırma konusu oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

06 Şubat 2025 00:34 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 00:48

Survivor 2025’te Kırmızı Takım ile Mavi Takım arasındaki kıyasıya mücadele hız kesmeden devam ediyor. 5 Şubat eleme adayı ve dokunulmazlığı kazanan takım da araştırılmaya başlandı.

Survivor’da mücadele bugün de kıyasıya sürdü. Oyunlarda uzun zamandır yaşanmayan bir fark da çıktı ortaya çıktı. SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİMİN KAZANDI? Gönüllüler, ALL Star karşısında oyunu 12’ye 5 gibi bir farkla kazanarak ödülün ve dokunulmazlığın sahibi oldu. Mavi Takım'da dokunulmazlık sembolü ise Almeda Baylan'a verildi. 2025 SURVİVOR 5 ŞUBAT ELEME ADAYI KİM OLDU? Survivor 2025 Konsey'de en fazla oyu alan Sedat haftanın 2. eleme adayı olarak belirlendi. Gönüllüler takımından ilk eleme adayı en fazla oyu alan Mehmet Özyay olmuştu. İlgili Haberler TFF Tahkim Kurulu Galatasaray'ın harcama limitleri itirazına ret kararı verdi! Bolu'da gençlerin kavgasında kan aktı! Bıçaklanarak hayatını kaybetti