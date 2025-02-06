Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>2025 Survivor 5 Şubat eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı kimin kazandığı araştırma konusu oldu

2025 Survivor 5 Şubat eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı kimin kazandığı araştırma konusu oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
06 Şubat 2025 00:34 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 00:48
2025 Survivor 5 Şubat eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı kimin kazandığı araştırma konusu oldu

Survivor 2025’te Kırmızı Takım ile Mavi Takım arasındaki kıyasıya mücadele hız kesmeden devam ediyor. 5 Şubat eleme adayı ve dokunulmazlığı kazanan takım da araştırılmaya başlandı.

Survivor’da mücadele bugün de kıyasıya sürdü.

Oyunlarda uzun zamandır yaşanmayan bir fark da çıktı ortaya çıktı.

2025 Survivor 5 Şubat eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı kimin kazandığı araştırma konusu oldu - 1. Resim

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİMİN KAZANDI?

Gönüllüler, ALL Star karşısında oyunu 12’ye 5 gibi bir farkla kazanarak ödülün ve dokunulmazlığın sahibi oldu.

Mavi Takım'da dokunulmazlık sembolü ise Almeda Baylan'a verildi.

2025 Survivor 5 Şubat eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı kimin kazandığı araştırma konusu oldu - 2. Resim

2025 SURVİVOR 5 ŞUBAT ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2025 Konsey'de en fazla oyu alan Sedat haftanın 2. eleme adayı olarak belirlendi.

Gönüllüler takımından ilk eleme adayı en fazla oyu alan Mehmet Özyay olmuştu.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...