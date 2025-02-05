2025 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor haftanın ilk eleme adayı araştırılıyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

05 Şubat 2025 00:56 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 00:57

2025 Survivor All Star'da dokunulmazlık mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Dokunulmazlık oyununun ardından 2025 Survivor bu haftanın ilk eleme adayı da belli oldu. 4 Şubat eleme adayı merak ediliyor.

Survivor All Star'ın son bölümünde, kırmızı ve mavi takımlar, kısasıya bir dokunulmazlık mücadelesi verdi. 2025 SURVİVOR 4 ŞUBAT DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? Survivor'da 4 Şubat dokunulmazlık mücadelesi sona erdi. Yeni yarışmacıların dahil olduğu 2025 Survivor kadrosunda dengeler bir kez daha değişti. Dokunulmazlığı kazanan takım All Star ünlüler takımı oldu. HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU? 2025 Survivor'da ilk eleme adayı erkek adaylardan Mehmet Özyay oldu. Survivor'da geçtiğimiz hafta Zeynep Alkan düello oyununu kaybetti ve adaya veda eden isim oldu. İlgili Haberler CHP ön seçimi konuşurken Betimar anketinde çarpıcı sonuç! İmamoğlu mu yoksa Yavaş mı? Volkanolog Karaoğlu Ege'deki depremdeki magma detayına dikkat çekti: 7,5 yılda olması gereken depremler bir günde yaşandı!