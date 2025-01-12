2025 TIPDİL Sınavı ne zaman? TUS, DUS, EUS ve diş hekimliği ile tıp alanlarında doktora programlarına başvuru için gerekli
TUS, DUS, EUS ve diş hekimliği ile tıp alanlarında doktora programlarına başvurmak isteyen adaylar 2025 TÖMER TIPDİL Sınavı tarihi ve sınav takvimini araştırmaya koyuldu.
80 soru ve 150 dakikadan oluşan Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) tarafından düzenlenecek TIPDİL sınavının tarihleri araştırma konusu oldu.
2025 TIPDİL SINAVI NE ZAMAN?
2025 TÖMER TIPDİL sınav tarihi henüz netleşmedi.
Sınav 2024 yılında 17 Şubat tarihinde gerçekleştirilmişti.
2025 yılında da sınavın yine Şubat ayında yapılabileceği tahmin ediliyor.
YKS VE KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre YKS 21 ile 22 Haziran tarihlerinde yapılacak.
2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) uygulaması 7 Eylül’de, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.