2025 tütün ikramiyesi ne zaman? Tütün ikramiyesi ödeme takvimi araştırılıyor

16 Ocak 2025 18:42 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 18:53

2025 Ocak ayının gelmesiyle SGK 2025 ek tütün ikramiyesi tutarları ile ödeme takvimi Google aramalarında üst sıralarına tırmandı. Hak sahipleri 2025 tütün ikramiyesini SGK'nın belirlediği tarihlerde çekebilecekler.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Özgür Erdursun rakam vererek duyurdu: Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Özgür Erdursun rakam vererek duyurdu: Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

2025 tütün ikramiyelerinin yatırılacağı tarih araştırma konusu oldu. Memur maaş katsayısı esas alınarak belirlenen tütün ikramiyeleri ise yılın ilk üç ayı içerisinde yatırılıyor.

2025 TÜTÜN İKRAMİYESİ NE ZAMAN?

2025 Tütün ikramiyesi, 1 Ocak’ta belirlenen memur maaş katsayısı esas alınarak yılın ilk 3 ayı içerisinde Ocak, Şubat veya Mart ayları içerisinde ödenecek.

Derece Gösterge: 40 000 TL Derece Gösterge: 36 000 TL Derece Gösterge: 31 000 TL Derece Gösterge: 28 000 TL Derece Gösterge: 25 000 TL Derece Gösterge: 22 000 TL

TÜTÜN İKRAMİYESİ NEDİR?

SGK'ca vazife malulü olduğu tespit edilen TSK personeline (yedek subay, erbaş ve er dahil) başvuru tarihini takip eden yılın en geç ilk üç ayı içinde ve devamında her yıl ek ödeme yapılmaktadır.

Malulün vefatı halinde eşi ve çocukları aylık aldıkları sürece ek ödemeden faydalanmakta, ek ödeme aylık bağlanan hak sahipleri arasında eşit olarak paylaştırılmaktadır.