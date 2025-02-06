2025 TYT, AYT, YDT sınavlarının ne zaman yapılacağı duyuruldu

06 Şubat 2025 15:13 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 15:13

ÖSYM tarafından yapılan üniversite sınavı başvuruları bugün itibarıyla başladı. Başvurularını yapan öğrenciler 2025 TYT, AYT ve YDT sınavlarının ne zaman yapılacağını ve kaç gün kaldığını merak etmeye başladı. ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre 2025 YKS, 3 oturum şeklinde 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2025 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) başvurularının başladığı duyuruldu. Öğrenciler başvurularını 3 Mart 2025 tarihine kadar yapabilecekler.

Başvuru yapan öğrencilerin sınava ne zaman gireceği ise gündem oldu. AYT, TYT ve YDT olmak üzere 3 oturum şeklinde düzenlenecek olan 2025 YKS sınavlarının tarihleri açıklandı.

2025 TYT, AYT, YDT NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamalara göre YKS sınavının birinci oturumu olan TYT bu yıl 21 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Saat 10.15'te başlayacak olan sınav 165 dakika sürecek.

YKS'nin İkinci ve üçüncü oturumu olan AYT ile YDT ise 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacak. İlk olarak AYT sınavı saat 10.15'te başlayacak ve öğrencilere 180 dakika süre tanınacak.

YDT sınavı ise AYT'nin sona ermesinin ardından saat 15:45'te başlayacak. Öğrencilere YDT için 120 dakika süre verilecek.

2025 YKS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 YKS sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz ÖSYM tarafından yapılmış bir açıklama bulunmuyor.

Geçtiğimiz yıl 8-9 Haziran tarihlerinde düzenlenen YKS sınavının sonuçları 13 Ağustos 2024 tarihinde açıklanmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular TYT'ye kaç gün kaldı? 21 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan TYT sınavına 6 Şubat itibarıyla 134 gün bulunuyor. AYT'ye kaç gün kaldı? 22 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan AYT sınavına bugün itibarıyla 135 gün 19 saat kaldı.