2025 vergi affı çıkacak mı? Milyonlarca vatandaş açıklama bekliyor

07 Ocak 2025 15:40 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 15:48

Ekonomik canlılık sağlamak, mükelleflerin borç yükünü hafifletmek amacıyla uygulanan vergi affı binlerce vatandaşın gündeminde. 2024 yılının sona ermesinin ardından 2025 yılına girmemizle beraber vergi affı çıkıp çıkmayacağı da merak konusu oldu.

Devletin, vergi mükelleflerinin geçmişte ödenmemiş veya eksik ödenmiş vergilerinden dolayı oluşan borçları ve cezaları belirli şartlar dahilinde silmesi veya yapılandırması anlamına gelen vergi affı 2025 yılıyla beraber yeniden gündem oldu.

Milyonlarca vatandaş resmi kaynaklardan gelecek olan vergi affı 2025 açıklamasını bekliyor. Fakat şu an için herhangi bir af açıklaması bulunmuyor.

2025 VERGİ AFFI ÇIKACAK MI?

2025 yılına girmemizle beraber gözler vergi affına çevrildi. Resmi makamlarda şu an için vergi affıyla ilgili bir düzenleme görüşmesi bilinmezken şu an için vergi affının olmayacağı biliniyor.

Resmi açıklamalar sonrasın vergi affı olup olmayacağı belli olacak fakat şu an için vergi affının olacağına dair herhangi bir açıklama bulunmuyor.

ZENGİNLERE VERGİ AFFI İDDİALARI ORTAYA ATILMIŞTI

Geçtiğimiz ağustos ayında "Cumhurbaşkanı Erdoğan, vergi paketinde zenginlere vergi affı getirilmesini istedi" iddiaları ortaya atılmıştı. İddialar sonrasında İletişim Başkanlığı şu açıklama ile yalanladı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vergi paketi hususundaki tercihleri, iddia edilenin tam aksine, çalışmaların net bir şekilde, çok kazanandan çok almayı öngören bir yaklaşım ile yapılması yönünde olmuştur.

TBMM’den geçen son vergi paketinin herhangi bir aşamasında, “zenginlere vergi affı” gibi bir konunun gündeme gelmesi söz konusu değildir.

Meclis tarafından onaylanarak yasalaşan paketle vergide adalet ve etkinliğin artırılması hedeflenmiştir.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."