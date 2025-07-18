2025 VNL finalleri ne zaman? Türkiye’nin rakibi kim?

İstanbul
Üç haftalık zorlu grup etabını Filenin Sultanları 8 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 6. sıradan finallere yükselmeye hak kazandı.
Milliler gözünü şampiyonluğa dikerken final tarihleri ve A Milli Kadın Voleybol Takımımızın rakibi merak ediliyor.
2025 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi finalleri, 23 ile 27 Temmuz tarihleri arasında Polonya’nın Lodz kentindeki Atlas Arena’da oynanacak.
Türkiye’nin yanı sıra Japonya, Çin, İtalya, Brezilya, Polonya, Almanya ve ABD, final etabında mücadele edecek.
VNL finalleri, 23 Temmuz’da çeyrek final eşleşmeleriyle başlayacak ve 27 Temmuz’da büyük finalle sona erecek.
Millilerimiz ilk maçına Japonya ile 24 Temmuz’da çıkacak.
Karşılaşma Türkiye saatiyle 17:30’da başlayacak.