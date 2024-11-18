2025 YDS/1 ne zaman yapılacak? İşte sınav takvimi
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na dair araştırmalar hız kazandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yayımladığı 2025 yılı sınav takvimiyle birlikte YDS/1 sınavının tarihi netleşti.
2025 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin "ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi" erişime açıldı. Dil yeterlilik belgesine ihtiyaç duyan yüksek lisans ve doktora adayları için önemli olan YDS sınavının tarihi ise merak konusu oldu.
YDS/1 BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK? YDS/1 SINAV TAKVİMİ
YDS 2025 sınavı başvuruları, 22-29 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacak.
2025-YDS/1 oturumu, 9 Mart Pazar günü düzenlenecek.
Sonuçlar ise 4 Nisan'da ilan edilecek.
YDS/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN? YDS/2 SINAV TAKVİMİ
2025 YDS/2 sınavı için başvurular, 30 Eylül, 8 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
2025-YDS/2 oturumu ise 16 Kasım 2025 tarihinde yapılacak.
Sınav sonuçları 5 Aralık 2025 tarihinde duyurulacak.