2025 YDS/1 ne zaman yapılacak? İşte sınav takvimi

18 Kasım 2024 09:34 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 09:37

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na dair araştırmalar hız kazandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yayımladığı 2025 yılı sınav takvimiyle birlikte YDS/1 sınavının tarihi netleşti.

2025​ yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin "ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi​" erişime açıldı. Dil yeterlilik belgesine ihtiyaç duyan yüksek lisans ve doktora adayları için önemli olan YDS​ sınavının tarihi ise merak konusu oldu.

YDS/1 BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK? YDS/1 SINAV TAKVİMİ

YDS 2025 sınavı başvuruları, 22-29 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacak.

2025-YDS/1 oturumu, 9 Mart Pazar günü düzenlenecek.

Sonuçlar ise 4 Nisan'da ilan edilecek.

YDS/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN? YDS/2 SINAV TAKVİMİ

2025 YDS/2 sınavı için başvurular, 30 Eylül, 8 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2025-YDS/2 oturumu ise 16 Kasım 2025 tarihinde yapılacak.

Sınav sonuçları 5 Aralık 2025 tarihinde duyurulacak.