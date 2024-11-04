2025 yılı TÜVTÜRK araç muayene ücreti belli oldu

04 Kasım 2024 14:22 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 14:27

Ocak 2025 itibarıyla milyonlarca araç sahibini etkileyecek olan TÜVTÜRK araç muayene ücretlerine Yeniden Değerleme Oranı ile birlikte yeni zamlar yapılacak.

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Yeniden değerleme oranı, Yİ-ÜFE verilerine dayandığı için enflasyonun bir yansıması olarak düşünülebilir. Yİ-ÜFE, üretici fiyatlarındaki değişimi yansıttığından, yeniden değerleme oranı özellikle maliyet enflasyonunun arttığı dönemlerde yüksek olur.

2025 ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ NEYE GÖRE HESAPLANIR?

Yeniden değerleme oranı, vergi, ceza, harç, tarife ve benzeri sabit tutarlarda yapılan yıllık artışlarda belirleyici bir rol oynar.

Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesine göre yeniden değerleme oranı, yeniden değerlemenin yapılacağı yılın ekim ayı itibarıyla, bir önceki yılın aynı dönemine göre Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranına göre belirlenir.

2025 YILI TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR?

2024 yılı Yeniden Değerleme Oranı yüzde 43,93 olarak belirlendi.

Böylece önümüzdeki yıl 1,6 motor, iki yaş otomobil için araç muayene ücreti bin 821 liradan 2 bin 621 liraya çıkıyor.