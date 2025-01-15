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2025 yılı Umre fiyatları ne kadar? Umreye gitmek isteyen vatandaşlar araştırmaya koyuldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
15 Ocak 2025 22:35 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 22:37
2025 yılı Umre fiyatları ne kadar? Umreye gitmek isteyen vatandaşlar araştırmaya koyuldu

Diyanet’in her yıl kutsal topraklara düzenlediği umre organizasyonları için 2025 fiyat tarifesi belli oldu. 2025 umre fiyatları organizasyon seçeneklerine göre farklılık gösterirken umreye gidecek vatandaşlar fiyatların durumunu merak ediyor.

Diyanet İşleri Başlanlığı’nın 2025​ yılı için belirlediği umrefiyatları​, konaklama seçenekleri ve fiyatlandırma skalası belli oldu.

2025 yılı Umre fiyatları ne kadar? Umreye gitmek isteyen vatandaşlar araştırmaya koyuldu - 1. Resim

2025 YILI UMRE FİYATLARI NE KADAR?

Diyanet İşleri’nin sunduğu farklı umre paketleri, hem bütçenize hem de tercihlerinize göre değişiklik gösterebiliyor.

Bu paketler, genellikle konaklama şekli, uçuş durumu, yemek şartları ve rehberlik hizmetleri gibi faktörlere göre farklı olabiliyor.

2025 yılı Umre fiyatları ne kadar? Umreye gitmek isteyen vatandaşlar araştırmaya koyuldu - 2. Resim

UMRE İNDİRİMİNDEN NASIL YARARLANILIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl belirli dönemlerde umreye gitmek isteyenler için erken kayıt ve indirim​ fırsatları sağlıyor.

Erken rezervasyonun yanı sıra rezervasyon yapılan bazı tarihler de indirimden faydalanmanızı sağlayabiliyor.

Erken rezervasyon yer bulma açısından da kolaylık sağlayabilir.

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Kaynak: TGRT Haber
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