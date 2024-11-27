2025 yılında Ehliyet ve Pasaport harçları ne kadar olacak? Yeniden değerleme oranı belli oldu

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

27 Kasım 2024 14:52 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 17:12

2025 yılında ehliyet ve pasaport harçlarında uygulanacak olan değerleme oranları merak konusu oldu. Gelir vergisi tarifesi ile ehliyet ve pasaportlara yeniden değerleme oranı ile uygulanacak harç tutarları belli oldu.

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Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranı, bir sonraki yıl için yeniden değerleme oranı​ belirlendi. 2025 yılı yeniden değerleme oranlarının belli olmasıyla birlikte ehliyet ve pasaport harçlarının ne kadar olacağı netleşti. YENİDEN DEĞERLEME ORANI NE KADAR OLDU? Resmi Gazete'nin 26 Kasım tarihli sayısında 2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yayımlandı. 2024 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak belirlendi. EHLİYET HARÇLARI NE KADAR OLACAK? Yeniden değerleme oranına göre 2025 yılında ehliyet harçları şu şekilde olacak: Ehliyet Harcı (A sınıfı) 2024: 1.308 TL

2025: 1.882 TL Ehliyet Harcı (B sınıfı) 2024: 3.945 TL

2025: 5.678 TL Ayrıca ehliyet alınırken vakıf hizmet bedeli ile değerli kağıt bedeli de ödeniyor. Vakıf Hizmet Bedeli 2024: 230

2025: 331 Değerli Kağıt Bedeli 2024: 990 TL

2025: 1.425 TL PASAPORT HARÇ BEDELİ NE KADAR OLDU? 2025 yılı yeniden değerleme oranlarının belli olmasıyla birlikte pasaport harçları şu şekilde değişti:6 aylık pasaport harcı 2024: 1.639 TL

2025: 2.359 TL 1 yıllık pasaport harcı 2024: 2.379 TL

2025: 3.424 TL 2 yıllık pasaport harcı 2024: 3.912 TL

2025: 5.630 TL 3 yıllık pasaport harcı 2024: 5558 TL

2025: 7.999 TL 3 yıl üzeri pasaport harcı 2024: 7833

2025: 11.274 İlgili Haberler 2025 yılında MTV ne kadar olacak? Araçlara göre Motorlu Taşıtlar Vergisi belli oldu