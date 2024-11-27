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2025 yılında Ehliyet ve Pasaport harçları ne kadar olacak? Yeniden değerleme oranı belli oldu

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
27 Kasım 2024 14:52 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 17:12
2025 yılında Ehliyet ve Pasaport harçları ne kadar olacak? Yeniden değerleme oranı belli oldu

2025 yılında ehliyet ve pasaport harçlarında uygulanacak olan değerleme oranları merak konusu oldu. Gelir vergisi tarifesi ile ehliyet ve pasaportlara yeniden değerleme oranı ile uygulanacak harç tutarları belli oldu.

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranı, bir sonraki yıl için yeniden değerleme oranı​ belirlendi. 2025 yılı yeniden değerleme oranlarının belli olmasıyla birlikte ehliyet ve pasaport harçlarının ne kadar olacağı netleşti.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NE KADAR OLDU?

Resmi Gazete'nin 26 Kasım tarihli sayısında 2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yayımlandı. 2024 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak belirlendi. 

2025 yılında Ehliyet ve Pasaport harçları ne kadar olacak? Yeniden değerleme oranı belli oldu - 1. Resim

EHLİYET HARÇLARI NE KADAR OLACAK?

Yeniden değerleme oranına göre 2025 yılında ehliyet harçları şu şekilde olacak:

Ehliyet Harcı (A sınıfı)

2024: 1.308 TL
2025: 1.882 TL

Ehliyet Harcı (B sınıfı)

2024: 3.945 TL
2025: 5.678 TL

Ayrıca ehliyet alınırken vakıf hizmet bedeli ile değerli kağıt bedeli de ödeniyor.

2025 yılında Ehliyet ve Pasaport harçları ne kadar olacak? Yeniden değerleme oranı belli oldu - 2. Resim

Vakıf Hizmet Bedeli

2024: 230
2025: 331

Değerli Kağıt Bedeli

2024: 990 TL
2025: 1.425 TL

PASAPORT HARÇ BEDELİ NE KADAR OLDU?

2025 yılı yeniden değerleme oranlarının belli olmasıyla birlikte pasaport harçları şu şekilde değişti:6 aylık pasaport harcı

2024: 1.639 TL
2025: 2.359 TL

1 yıllık pasaport harcı

2024: 2.379 TL
2025: 3.424 TL

2 yıllık pasaport harcı

2024: 3.912 TL
2025: 5.630 TL

3 yıllık pasaport harcı

2024: 5558 TL
2025: 7.999 TL

3 yıl üzeri pasaport harcı

2024: 7833
2025: 11.274

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Kaynak: TGRT Haber
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