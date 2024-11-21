2025 yılında kaç gün tatil var? 2025 yılı resmi tatil takvimi belli oldu

21 Kasım 2024 11:30 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 11:33

2025 yılına az bir zaman kala milyonlarca öğrenci, kamu çalışanı ve özel kurumlarda görev alan vatandaşlar, önümüzdeki yılın tatil günlerini araştırmaya başladı.

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Önümüzdeki yılın resmi tatil günleri, yeni yıla girilmesine kısa bir zaman kalmasıyla birlikte birçok kişinin merak edip araştırdığı konular arasında yer alıyor. Resmi tatiller takvimine göre 2025​ yılında 16 buçuk gün resmi tatil bulunuyor.

2025 YILINDA KAÇ GÜN TATİL YAPILACAK?

Resmi tatiller takvimine göre 2025 yılında tatil olan günler şu şekilde;

Yılbaşı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı​ Arife (Öğleden sonra): 29 Mart 2025 Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 1 Nisan 2025 Salı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025 Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025 Perşembe

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025 Pazartesi

Kurban Bayramı​ Arife (Öğleden sonra): 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramı 1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz 2025 Salı

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025 Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı: 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim 2025 Çarşamba