2025 yılında kaç gün tatil var? 2025 yılı resmi tatil takvimi belli oldu
2025 yılına az bir zaman kala milyonlarca öğrenci, kamu çalışanı ve özel kurumlarda görev alan vatandaşlar, önümüzdeki yılın tatil günlerini araştırmaya başladı.
Önümüzdeki yılın resmi tatil günleri, yeni yıla girilmesine kısa bir zaman kalmasıyla birlikte birçok kişinin merak edip araştırdığı konular arasında yer alıyor. Resmi tatiller takvimine göre 2025 yılında 16 buçuk gün resmi tatil bulunuyor.
2025 YILINDA KAÇ GÜN TATİL YAPILACAK?
Resmi tatiller takvimine göre 2025 yılında tatil olan günler şu şekilde;
Yılbaşı: 1 Ocak 2025 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arife (Öğleden sonra): 29 Mart 2025 Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 1 Nisan 2025 Salı
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025 Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025 Perşembe
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025 Pazartesi
Kurban Bayramı Arife (Öğleden sonra): 5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramı 1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz 2025 Salı
Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025 Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı: 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim 2025 Çarşamba