2025 yılında MTV ne kadar olacak? Araçlara göre Motorlu Taşıtlar Vergisi belli oldu

27 Kasım 2024 12:44 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 17:12

Yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları, vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. 2025 yılı için yeniden değerleme oranı, Resmi Gazete’de yayımlandı ve MTV zam oranları netleşti.

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Yeniden değerleme oranına göre, 2025​ yılında MTV​ yüzde 43,93 oranında artacak. Araç modeline göre değişiklik gösteren MTV, her yıl olduğu gibi ocak ve temmuz aylarında iki taksitle ödenebilecek.

2025 YILINDA MTV NE KADAR OLACAK?

2025 yılında ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), araç sahiplerinin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Yeniden değerleme oranı, MTV tutarlarını doğrudan etkiliyor ve yeni yılda bu orana göre ödeme yapılacak.

Yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak belirlendi. Bu oran, 2025 yılında ödenecek MTV tutarlarına yansıyacak ve araç sahiplerinin ödeyeceği vergiyi şekillendirecek. Vatandaşlar ise, araçlarının yaşına ve motor hacmine göre değişen MTV tutarlarını hesaplamaya başladı.

HANGİ ARAÇLARA NE KADAR MTV ÖDENECEK?

0-1300 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

1-3 yaş - 4835 TL

4-6 yaş - 3372 TL

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası

1-3 yaş - 5313 TL

4-6 yaş - 3707 TL

Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü

1-3 yaş - 5803 TL

4-6 yaş - 4042 TL

1301-1600 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

1-3 yaş - 8421 TL

4-6 yaş - 6314 TL

1301-1600 cc

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası

1-3 yaş - 9267 TL

4-6 yaş - 10000 TL

1301-1600 cc

Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü

1-3 yaş - 10112 TL

4-6 yaş - 7577 TL

1601-1800 cc

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 16.330 TL

4-6 yaş - 12801 TL

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar

1-3 yaş - 17866 TL

4-6 yaş - 13956 TL

1801-2000 cc

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 25792 TL

4-6 yaş - 19862 TL

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar

1-3 yaş - 28142 TL

4-6 yaş - 21677 TL

2501 - 3000 cc

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 53.952 TL

4-6 yaş - 46.942 TL

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşan

1-3 yaş - 58.864 TL

4-6 yaş - 51.203 TL

4001 cc ve yukarısı

Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 211.479 TL

Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşan

1-3 yaş - 230.698 TL

MOTOSİKLET MTV ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?

100-250 cc 1-3 yaş arası - 899 TL

100-250 cc 4-6 yaş arası - 672 TL

100-250 cc 7-11 yaş arası - 496 TL

100-250 cc 12-15 yaş arası - 305 TL

100-250 cc 16 yaş ve üzeri - 115 TL

251-650 cc 1-3 yaş arası - 1862 TL

251-650 cc 4-6 yaş arası - 1409 TL

251-650 cc 7-11 yaş arası - 899 TL

251-650 cc 12-15 yaş arası - 396 TL

251-650 cc 16 yaş ve üzeri - 305 TL