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2025 yılında üç aylar ve Regaib Kandili iki kere idrak edilecek

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
16 Eylül 2024 17:37 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 17:38
2025 yılında üç aylar ve Regaib Kandili iki kere idrak edilecek

Müslüman aleminin büyük bir heyecanla beklediği üç ayların başlamasına sayılı günler kaldı. Regaib Kandili, Berat Kandili ve Miraç Kandili'nin de içinde bulunduğu mübarek ayların yaklaşmasıyla birlikte gözler takvimlere çevrildi. 2025 yılında üç ayların ne zaman başlayacağı ve Regaib Kandili'nin ne zaman sorusu gündem oldu.

Hicri takvimdeki adına göre Recep, Şaban ve Ramazan ayları olarak adlandırılan üç aylar, İslam dünyasında hayır ve bereket ayları olarak biliniyor.

Regaib Kandili, Berat Kandili ve Miraç Kandili'ni içinde bulunduran ve sonunda Ramazan ayına kavuştuğumuz üç ayların ne zaman başlayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Ayrıca vatandaşlar Regaib Kandili'nin ne zaman olduğunu da araştırıyor.

2025 yılında üç aylar ve Regaib Kandili iki kere idrak edilecek - 1. Resim

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2025?

Hicri takvim, Miladı takvime göre 10 gün daha kısa olduğu için her yıl bir önceki yıla göre üç aylar öne çekiliyor.

Bu sebepten dolayı 2025 yılında üç aylar iki defa başlayacak.

Hicri takvimde mukaddes bir yere sahip olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarının içerisinde bulunduğu üç aylar 2025 yılında ilk olarak 1 Ocak tarihinde başlayacak.

Recep ayının sona ermesinin ardından Şaban ayı 31 Ocak'ta başlayıp 1 Mart tarihine kadar devam edecek.

Şaban ayının bitmesi ile birlikte bütün Müslümanların dört gözle beklediği Ramazan ayı 1 Mart'ta başlayacak.

2025 yılındaki ikinci üç aylar başlangıcı ise 25 Aralık Perşembe gününe denk geliyor.

2025 yılında üç aylar ve Regaib Kandili iki kere idrak edilecek - 2. Resim

REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN 2025?

Recep ayının ilk cuma gecesi olan Regaib Kandili de aynı üç aylarda olduğu gibi 2025 yılında iki kere idrak edilecek.

Hürmet edenlerin affedildiği, yapılan duaların red olmadığı ve namaz, oruç sadaka gibi ibadetlere sayısız sevapların verildiği Regaib Kandili, 2025 yılında ilk olarak 2 Ocak tarihinde ihya edilecek.

İkinci Regaip Kandili ise 25 Aralık 2025 tarihine denk geliyor.

2025 YILINDA REGAİB KANDİLİ, ÜÇ AYLAR İKİ KERE Mİ OLACAK?

Hicri takvimin Miladi takvime göre 10 gün daha kısa olmasından dolayı her yıl üç ayların başlangıcı erkene geliyor.

Bu sebepten dolayı da 2025 yılının hem başında hem de sonunda üç aylar başlayacak.

Recep ayının ilk cuma gecesi olan Regaib Kandili, 2025 yılında iki kez ihya edilecek.

2025 yılında üç aylar ve Regaib Kandili iki kere idrak edilecek - 3. Resim

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

HİCRİ TARİHLER

MİLADİ TARİHLER

GÜN

AY

YIL

GÜN

AY-YIL

HAF. GÜNÜ

DİNİ GÜNLER

01

RECEB

1446

01

OCAK-2025

ÇARŞAMBA

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

02

RECEB

1446

02

OCAK-2025

PERŞEMBE

REGAİB KANDİLİ

26

RECEB

1446

26

OCAK -2025

PAZAR

MİRAC KANDİLİ

01

ŞABAN

1446

31

OCAK -2025

CUMA

 

14

ŞABAN

1446

13

ŞUBAT -2025

PERŞEMBE

BERAT KANDİLİ

01

RAMAZAN

1446

01

MART-2025

CUMARTESİ

RAMAZAN BAŞLANGICI

26

RAMAZAN

1446

26

MART -2025

ÇARŞAMBA

KADİR GECESİ

01

ŞEVVAL

1446

30

MART-2025

PAZAR

RAMAZAN BAYRAMI (1. Gün)

02

ŞEVVAL

1446

31

MART-2025

PAZARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (2. Gün)

03

ŞEVVAL

1446

01

NİSAN-2025

SALI

RAMAZAN BAYRAMI (3. Gün)

01

ZİLKADE

1446

29

NİSAN-2025

SALI

 

01

ZİLHİCCE

1446

28

MAYIS-2025

ÇARŞAMBA

 

09

ZİLHİCCE

1446

05

HAZİRAN-2025

PERŞEMBE

AREFE

10

ZİLHİCCE

1446

06

HAZİRAN -2025

CUMA

KURBAN BAYRAMI (1. Gün)

11

ZİLHİCCE

1446

07

HAZİRAN -2025

CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI (2. Gün)

12

ZİLHİCCE

1446

08

HAZİRAN -2025

PAZAR

KURBAN BAYRAMI (3. Gün)

13

ZİLHİCCE

1446

09

HAZİRAN -2025

PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI (4. Gün)

01

MUHARREM

1447

26

HAZİRAN-2025

PERŞEMBE

HİCRİ YILBAŞI

10

MUHARREM

1447

05

TEMMUZ -2025

CUMARTESİ

AŞURE GÜNÜ

01

SAFER

1447

26

TEMMUZ -2025

CUMARTESİ

 

01

R.EVVEL

1447

24

AĞUSTOS-2025

PAZAR

 

11

R.EVVEL

1447

03

EYLÜL -2025

ÇARŞAMBA

MEVLİD KANDİLİ

01

R.AHİR

1447

23

EYLÜL -2025

SALI

 

01

C.EVVEL

1447

23

EKİM-2025

PERŞEMBE

 

01

C.AHİR

1447

21

KASIM-2025

CUMA

 

01

RECEB

1447

21

ARALIK-2025

PAZAR

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

05

RECEB

1447

25

ARALIK -2025

Kaynak: TGRT HABER
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