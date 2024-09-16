2025 yılında üç aylar ve Regaib Kandili iki kere idrak edilecek
Müslüman aleminin büyük bir heyecanla beklediği üç ayların başlamasına sayılı günler kaldı. Regaib Kandili, Berat Kandili ve Miraç Kandili'nin de içinde bulunduğu mübarek ayların yaklaşmasıyla birlikte gözler takvimlere çevrildi. 2025 yılında üç ayların ne zaman başlayacağı ve Regaib Kandili'nin ne zaman sorusu gündem oldu.
Hicri takvimdeki adına göre Recep, Şaban ve Ramazan ayları olarak adlandırılan üç aylar, İslam dünyasında hayır ve bereket ayları olarak biliniyor.
Regaib Kandili, Berat Kandili ve Miraç Kandili'ni içinde bulunduran ve sonunda Ramazan ayına kavuştuğumuz üç ayların ne zaman başlayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Ayrıca vatandaşlar Regaib Kandili'nin ne zaman olduğunu da araştırıyor.
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2025?
Hicri takvim, Miladı takvime göre 10 gün daha kısa olduğu için her yıl bir önceki yıla göre üç aylar öne çekiliyor.
Bu sebepten dolayı 2025 yılında üç aylar iki defa başlayacak.
Hicri takvimde mukaddes bir yere sahip olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarının içerisinde bulunduğu üç aylar 2025 yılında ilk olarak 1 Ocak tarihinde başlayacak.
Recep ayının sona ermesinin ardından Şaban ayı 31 Ocak'ta başlayıp 1 Mart tarihine kadar devam edecek.
Şaban ayının bitmesi ile birlikte bütün Müslümanların dört gözle beklediği Ramazan ayı 1 Mart'ta başlayacak.
2025 yılındaki ikinci üç aylar başlangıcı ise 25 Aralık Perşembe gününe denk geliyor.
REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN 2025?
Recep ayının ilk cuma gecesi olan Regaib Kandili de aynı üç aylarda olduğu gibi 2025 yılında iki kere idrak edilecek.
Hürmet edenlerin affedildiği, yapılan duaların red olmadığı ve namaz, oruç sadaka gibi ibadetlere sayısız sevapların verildiği Regaib Kandili, 2025 yılında ilk olarak 2 Ocak tarihinde ihya edilecek.
İkinci Regaip Kandili ise 25 Aralık 2025 tarihine denk geliyor.
2025 YILINDA REGAİB KANDİLİ, ÜÇ AYLAR İKİ KERE Mİ OLACAK?
Hicri takvimin Miladi takvime göre 10 gün daha kısa olmasından dolayı her yıl üç ayların başlangıcı erkene geliyor.
Bu sebepten dolayı da 2025 yılının hem başında hem de sonunda üç aylar başlayacak.
Recep ayının ilk cuma gecesi olan Regaib Kandili, 2025 yılında iki kez ihya edilecek.
2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
HİCRİ TARİHLER
MİLADİ TARİHLER
GÜN
AY
YIL
GÜN
AY-YIL
HAF. GÜNÜ
DİNİ GÜNLER
01
RECEB
1446
01
OCAK-2025
ÇARŞAMBA
ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
02
RECEB
1446
02
OCAK-2025
PERŞEMBE
REGAİB KANDİLİ
26
RECEB
1446
26
OCAK -2025
PAZAR
MİRAC KANDİLİ
01
ŞABAN
1446
31
OCAK -2025
CUMA
14
ŞABAN
1446
13
ŞUBAT -2025
PERŞEMBE
BERAT KANDİLİ
01
RAMAZAN
1446
01
MART-2025
CUMARTESİ
RAMAZAN BAŞLANGICI
26
RAMAZAN
1446
26
MART -2025
ÇARŞAMBA
KADİR GECESİ
01
ŞEVVAL
1446
30
MART-2025
PAZAR
RAMAZAN BAYRAMI (1. Gün)
02
ŞEVVAL
1446
31
MART-2025
PAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI (2. Gün)
03
ŞEVVAL
1446
01
NİSAN-2025
SALI
RAMAZAN BAYRAMI (3. Gün)
01
ZİLKADE
1446
29
NİSAN-2025
SALI
01
ZİLHİCCE
1446
28
MAYIS-2025
ÇARŞAMBA
09
ZİLHİCCE
1446
05
HAZİRAN-2025
PERŞEMBE
AREFE
10
ZİLHİCCE
1446
06
HAZİRAN -2025
CUMA
KURBAN BAYRAMI (1. Gün)
11
ZİLHİCCE
1446
07
HAZİRAN -2025
CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI (2. Gün)
12
ZİLHİCCE
1446
08
HAZİRAN -2025
PAZAR
KURBAN BAYRAMI (3. Gün)
13
ZİLHİCCE
1446
09
HAZİRAN -2025
PAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI (4. Gün)
01
1447
26
HAZİRAN-2025
PERŞEMBE
HİCRİ YILBAŞI
10
MUHARREM
1447
05
TEMMUZ -2025
CUMARTESİ
AŞURE GÜNÜ
01
SAFER
1447
26
TEMMUZ -2025
CUMARTESİ
01
R.EVVEL
1447
24
AĞUSTOS-2025
PAZAR
11
R.EVVEL
1447
03
EYLÜL -2025
ÇARŞAMBA
MEVLİD KANDİLİ
01
R.AHİR
1447
23
EYLÜL -2025
SALI
01
C.EVVEL
1447
23
EKİM-2025
PERŞEMBE
01
C.AHİR
1447
21
KASIM-2025
CUMA
01
RECEB
1447
21
ARALIK-2025
PAZAR
ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
05
RECEB
1447
25
ARALIK -2025