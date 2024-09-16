2025 yılında üç aylar ve Regaib Kandili iki kere idrak edilecek

16 Eylül 2024 17:37 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 17:38

Müslüman aleminin büyük bir heyecanla beklediği üç ayların başlamasına sayılı günler kaldı. Regaib Kandili, Berat Kandili ve Miraç Kandili'nin de içinde bulunduğu mübarek ayların yaklaşmasıyla birlikte gözler takvimlere çevrildi. 2025 yılında üç ayların ne zaman başlayacağı ve Regaib Kandili'nin ne zaman sorusu gündem oldu.

Hicri takvimdeki adına göre Recep, Şaban ve Ramazan ayları olarak adlandırılan üç aylar, İslam dünyasında hayır ve bereket ayları olarak biliniyor.

Regaib Kandili, Berat Kandili ve Miraç Kandili'ni içinde bulunduran ve sonunda Ramazan ayına kavuştuğumuz üç ayların ne zaman başlayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Ayrıca vatandaşlar Regaib Kandili'nin ne zaman olduğunu da araştırıyor.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2025?

Hicri takvim, Miladı takvime göre 10 gün daha kısa olduğu için her yıl bir önceki yıla göre üç aylar öne çekiliyor.

Bu sebepten dolayı 2025 yılında üç aylar iki defa başlayacak.

Hicri takvimde mukaddes bir yere sahip olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarının içerisinde bulunduğu üç aylar 2025 yılında ilk olarak 1 Ocak tarihinde başlayacak.

Recep ayının sona ermesinin ardından Şaban ayı 31 Ocak'ta başlayıp 1 Mart tarihine kadar devam edecek.

Şaban ayının bitmesi ile birlikte bütün Müslümanların dört gözle beklediği Ramazan ayı 1 Mart'ta başlayacak.

2025 yılındaki ikinci üç aylar başlangıcı ise 25 Aralık Perşembe gününe denk geliyor.

REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN 2025?

Recep ayının ilk cuma gecesi olan Regaib Kandili de aynı üç aylarda olduğu gibi 2025 yılında iki kere idrak edilecek.

Hürmet edenlerin affedildiği, yapılan duaların red olmadığı ve namaz, oruç sadaka gibi ibadetlere sayısız sevapların verildiği Regaib Kandili, 2025 yılında ilk olarak 2 Ocak tarihinde ihya edilecek.

İkinci Regaip Kandili ise 25 Aralık 2025 tarihine denk geliyor.

2025 YILINDA REGAİB KANDİLİ, ÜÇ AYLAR İKİ KERE Mİ OLACAK?

Hicri takvimin Miladi takvime göre 10 gün daha kısa olmasından dolayı her yıl üç ayların başlangıcı erkene geliyor.

Bu sebepten dolayı da 2025 yılının hem başında hem de sonunda üç aylar başlayacak.

Recep ayının ilk cuma gecesi olan Regaib Kandili, 2025 yılında iki kez ihya edilecek.

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ