2025 yılının Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü oldu

07 Temmuz 2024 16:19 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 16:34

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 5 Temmuz tarihinde başladı.

Lig kapsamında düzenlenen güreşler 7 Temmuz (bugün) sona erecek.

Vatandaşlar tarafından güreşlerin nerede yayınladığı ve yeni ağanın kim olduğu merak ediliyor

YENİ KIRKPINAR AĞASI KİM OLDU?

Vatandaşlar arasında yapılan ihale ile seçilen Kırkpınar ağası gelecek sene için 34 milyon 571 bin 952 TL bedel ile Ufuk Özünlü oldu.

KIRKPINAR AĞASI OLUNCA NE OLUYOR?

Kırkpınar Organizasyon Kurulu'nun tabi bir üyesi olan Kırkpınar Ağası güreşlerin ev sahibi ve manevi hamisidir.

Organizasyon ile ilgili konularda kendisinin görüşü alınır.

Yeni ağa seçilene kadar yani bir yıl boyunca 'Kırkpınar Ağası Altın Kemeri'nin sahibi olur.

3 sene boyunca ağalık yapan kişiler hayatı boyunca Kırkpınar organizasyonlarında "onur konuğu" olur ve kemere sürekli sahip olma hakkı kazanır.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Edirne Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyon bu yıl TRT Spor ekranlarında yayınlanıyor.