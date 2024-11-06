2025 YKS sınav tarihi gündemde! ÖSYM sınav takvimi yayınlandı mı?

06 Kasım 2024 14:49 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 14:51

2024-2025 eğitim öğretim yılı LGS kapsamındaki sınavın 15 Haziran 2025'te yapılacağının bildirilmesinin ardından gözler 2025 YKS sınavının yapılacağı tarihe çevrildi.

MEBİ Türkiye geneli YKS deneme ne zaman, nasıl girilir? MEB sınav takvimini açıkladı

MEBİ Türkiye geneli YKS deneme ne zaman, nasıl girilir? MEB sınav takvimini açıkladı

2025 ÖSYM sınav takviminin açıklanacağı tarihe dair araştırmalar hız kazandı. Üniversite sınavına girecek milyonlarca öğrenci YKS sınavının yapılacağı tarihi merak ediyor.

2025 YKS SINAVI NE ZAMAN?

2025 yılında düzenlenecek olan Yükseköğrenim Kurumları Sınavı’nın (YKS) tarihi, ÖSYM’nin 2025 sınav takvimini açıklamasının ardından netlik kazanacak.

Bu yılki YKS oturumları ise Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 8-9 Haziran'da gerçekleştirilmişti.

ÖSYM 2025 SINAV TAKVİMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen 2025 sınav takvimi henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıl ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi 6 Kasım 2023 günü ilan edilmişti.

Buna göre; ÖSYM 2025 sınav takviminin bu yıl da kasım ayında açıklanması bekleniyor.