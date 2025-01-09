2025 YÖKDİL sınavına başvuracak adaylar için bugün son gün

09 Ocak 2025 17:58 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 17:59

ÖYSM Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2025 YÖKDİL 1 başvuru tarihinin bugün son olduğu belirtildi. 2025 YÖKDİL sınavına girecek adayların gün sonuna kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2025​ yılına ait sınav takviminde yer alan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı başvuru​ tarihleriyle ilgili önemli duyurular yaptı.

YÖKDİL 2025 SON BAŞVURU NE ZAMAN?

2025 YÖKDİL/1 başvuruları 3 Ocak​ Cuma günü başladı ve adaylar için son başvuru tarihi 9 Ocak Perşembe günü saat 23.59 olarak belirlendi.

Ayrıca başvuru süresi tamamlandıktan sonra, geç başvurular için ise 16 Ocak 2025 tarihinde ek bir başvuru dönemi açılacak.

YÖKDİL 2025 BAŞVURU NASIL YAPILIR?

2025 YÖKDİL 1 sınavına başvurmak isteyen adaylar, başvurularını birkaç farklı şekilde gerçekleştirebilecekler.

Sınava girecek vatandaşlar, ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden veya ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi ve resmi internet sitesi https://ais.osym.gov.tr ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla başvurularını tamamlayabilirler.