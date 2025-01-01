2025 yurt dışı telefonlar yılbaşında açılıyor mu? BTK’nın kararı uygulamaya girdi

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

01 Ocak 2025 00:43 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 00:47

Yurt dışından telefon alan vatandaşlar IMEI kayıtlarının sıfırlanması ve yenilenmesi konusunu araştırmaya koyuldu. BTK, yurt dışına getirilen telefonlarla ilgili önemli bir karar aldı.

Yurt dışından cep telefonu​ getiren vatandaşlar Türkiye’de IMEI kayıtlarını yaptırması gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde 120 günlük olan cihaz kullanım süresi 180 güne kadar uzatılmıştı. YURT DIŞI TELEFONLAR YURDIŞINDA AÇILIYOR MU? BTK tarafından yurt dışından alınan telefonların kullanım süresi 120 gün sonra sıfırlanır. IMEI kaydı olmadığı için cep telefonu kapalı olanlar 2025 1 Ocak’tan Nisan ayına kadar telefonlarını kullanabilecek. 1 OCAK IMEI KAYDI SIFIRLANDI MI? 1 Ocak 2025 yılında IMEI kullanım hakkı sıfırlandı ve böylece kapanan telefonlar geri açıldı. Böylelikle 120 artı 120 gün şeklinde yani toplamda 240 boyunca telefonun kullanımına devam edilebilir. İlgili Haberler Roblox açılacak mı? Erişim engelinin kaldırılacağı tarih merak edildi Discord açılacak mı? Erişim engelinde son durum araştırılıyor Sofascore’a erişim yasağı getirildi