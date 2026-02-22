2026 2. cemre suya ne zaman düşecek düştü mü? Cemre düşme sıralaması

Cemre düşme tarihleri ve periyotları 2026 yılı Şubat ayının sonlarına doğru merak ediliyor. Kış mevsiminin sert etkilerinin yavaş yavaş azalmaya başladığı Şubat ayında, Anadolu geleneklerinde "ateş", "kor" ve "köz" anlamlarına gelen cemre düşmesi, doğanın uyanışını simgeleyen en önemli dönemlerden biridir. Halk takvimine göre birer hafta arayla gerçekleşen bu doğa hadisesi, güneş ışınlarının atmosferden başlayarak yeryüzünün derinliklerine kadar olan ısınma rotasını temsil eder.

CEMRE SUYA NE ZAMAN DÜŞECEK?

2026 yılı cemre takvimine göre, ilk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşerek baharın ilk işaretlerini verdi. Takvimin ikinci aşaması olan 2. cemre ise 26-27 Şubat 2026 tarihlerinde suya düşecek. İkinci cemrenin suya düşmesiyle birlikte su kütlelerinde ısınma süreci resmen başlar. Bu dönem, özellikle balıkçılık faaliyetleri ve sulak alanlardaki biyolojik canlılık açısından kritik bir öneme sahiptir.

2. CEMRE DÜŞMESİ NE DEMEK?

Halk inanışına göre cemrelerin düşmesi, doğadaki ısınmanın kademeli olarak meydana geldiğini ifade eder. Bu süreç şu şekilde ilerler: İlk Cemre (Havaya): Atmosferdeki sert soğukların yerini daha yumuşak bir havaya bırakmasıdır. Güneş ışınlarının etkisi artık daha fazla hissedilir. İkinci Cemre (Suya): Denizlerin, göllerin ve nehirlerin ısınmaya başlamasını temsil eder. Su sıcaklığının artmasıyla birlikte sudaki yaşam hareketlenir. Üçüncü Cemre (Toprağa): Toprağın ısınmasıyla bitkilere su yürür, çiçekler açmaya başlar ve tarım sezonu resmen açılmış kabul edilir.