2026 Dünya Kupası ne zaman yapılacak? A Milli Futbol Takımı'nın karşılaşacağı muhtemel rakipler şekillendi

20 Kasım 2024 11:28 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 11:32

A Milli Futbol Takımı’nın 2026 Dünya Kupası elemelerindeki muhtemel rakipleri futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Aralık ayında çekilecek grup kuraları öncesi torbalar belli oldu.

UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşamasının sona ermesinin ardından gözler 2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri kura çekimine çevrildi. 2026 Dünya Kupası’nda ilk kez 48 takım yer alacak.

2026 FIFA DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

FIFA internet sitesinde yayınlanan maç programına göre en önemli futbol turnuvası olan 2026 Dünya Kupası 11 Haziran 2026 Perşembe günü Meksika’nın başkenti Meksiko’da başlayacak.

2026 DÜNYA KUPASI ELEMELERİNDE TÜRKİYE’NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

2026 Dünya Kupası grup kuraları torbaları belli oldu. Kuraya ikinci torbadan girecek olan Türkiye’nin muhtemel rakipleri şu şekildedir;

1. TORBA: İspanya, Almanya, Portekiz, Fransa, İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan, İngiltere, Belçika, İsviçre, Avusturya.

2. TORBA: TÜRKİYE, Ukrayna, İsveç, Galler, Macaristan, Sırbistan, Polonya, Yunanistan, Romanya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Norveç.

3. TORBA: İskoçya, Slovenya, İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Filandiya, Kuzey İzlanda, Karadağ, Bosna Hersek, İsrail.

4. TORBA: Bulgaristan, Lüksemburg, Kosova, Beyaz Rusya, Ermenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Estonya, Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Letonya, Litvanya.

5. TORBA: Moldova, Malta, Andorra, Cebelitarık, Lihtenştayn, San Marino.

2026 DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

11 Haziran 2026 tarihinde açılış maçıyla başlayan FIFA Dünya Kupası müsabakalarının final maçı, 19 Temmuz 2026 tarihinde ABD’nin New York New Jersey Stadyumunda yapılacak.