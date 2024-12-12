2026 Dünya Kupası Türkiye kura çekimi ne zaman? Muhtemel rakipleri belli oluyor

12 Aralık 2024 16:02 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 16:03

2026 FIFA Dünya Kupası kura çekimi yapılacak. 13 Aralık Cuma günü gerçekleşecek olan kura çekimi sonucunda Türkiye'nin rakibi de belli olacak. Futbolseverler 2026 Dünya Kupası kura çekiminin yayınlandığı kanalı araştırmaya başladı.

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54 ülkenin katılım sağlayacağı kura çekimine kısa süre kala Türkiye'nin muhtemel rakibinin kim olacağı da merak konusu oldu. A Milli Futbol Takımımız, Macaristan ile play off maçı yapmasından dolayı 4'lü grupta bulunuyor.

2026 DÜNYA KUPASI TÜRKİYE MUHTEMEL RAKİPLERİ VE TORBALAR

Türkiye, kura çekimine 2. torbadan katılacak.

Yarın çekilecek olan kurada torbalarda yer alan ülkeler şöyle:

1. Torba: Fransa, İspanya, İngiltere, Portekiz, Hollanda, Belçika, İtalya, Almanya, Hırvatistan, İsviçre, Danimarka ve Avusturya.

2. Torba: Ukrayna, İsveç, Türkiye, Galler, Macaristan, Sırbistan, Polonya, Romanya, Yunanistan, Slovakya, Çekya ve Norveç.

3. Torba: İskoçya, Slovenya, İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Finlandiya, İzlanda, Kuzey İrlanda, Karadağ, Bosna-Hersek ve İsrail.

4. Torba: Bulgaristan, Lüksemburg, Belarus, Kosova, Ermenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Estonya, Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Letonya ve Litvanya.

5. Torba: Moldova, Malta, Andorra, Cebelitarık, Lihtenştayn ve San Marino.

FIFA DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye'nin 2. torbada yer aldığı kura çekimi 13 Aralık Cuma günü 14.00'te başlayacak. Turnuvaya Avrupa'dan 16 ülke katılım hakkı kazanırken Avrupa elemelerinde lider olan 12 takım direkt olarak Dünya Kupası'na katılacak.

DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

12 grupta 48 takımın mücadele edeceği Dünya Kupası'nda 104 maç yapılacak. Açılış maçı ise 11 Haziran'da Meksika'da başlayacak.

Final müsabakası ise 19 Temmuz 2026 tarihinde New Jersey'de yapılacak.