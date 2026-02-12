Menü Kapat
11°
2026 e-YDS 2 ne zaman sınav giriş belgesi nereden alınır? Sınava giriş belgeleri yayınlandı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, ÖSYM takviminde yer alan tarihlerde gerçekleştiriliyor. Elektronik olarak uygulanacak sınava katılacak olan adaylar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, e-YDS 2026 2 ne zaman giriş yerleri belli oldu mu?

2026 e-YDS 2 ne zaman sınav giriş belgesi nereden alınır? Sınava giriş belgeleri yayınlandı
2 sorgulama ekranı yoğun ilgi çekiyor.

Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS 2026/2 İngilizce) başvuran adayların sınava girecekleri bina/salonlara yerleştirme işlemleri tamamlandı.

2026 e-YDS 2 ne zaman sınav giriş belgesi nereden alınır? Sınava giriş belgeleri yayınlandı

e-YDS 2 NE ZAMAN?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı, 14 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

14 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilecek e-YDS 2026/2 (İngilizce) sınavı için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına kabul edilmeyecek.

2026 e-YDS 2 ne zaman sınav giriş belgesi nereden alınır? Sınava giriş belgeleri yayınlandı

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni 12 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle temin edebilecek.

