2026 e-YDS 2 ne zaman sınav giriş belgesi nereden alınır? Sınava giriş belgeleri yayınlandı

e-YDS 2 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı yoğun ilgi çekiyor.
Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS 2026/2 İngilizce) başvuran adayların sınava girecekleri bina/salonlara yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Elektronik Yabancı Dil Sınavı, 14 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
14 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilecek e-YDS 2026/2 (İngilizce) sınavı için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına kabul edilmeyecek.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni 12 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle temin edebilecek.