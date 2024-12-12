2026 FIFA Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, hangi kanalda? Türkiye’nin muhtemel rakipleri araştırılıyor

12 Aralık 2024 16:23 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 16:25

Toplam 54 ülkenin katılacağı 2026 Dünya Kupası kura çekimi 13 Aralık 2024 Cuma günü gerçekleştirilecek. Türkiye’nin muhtemel rakipleri ise merak ediliyor.

Futbolseverlerin gözü İsviçre'nin Zürih​ şehrindeki FIFA​ merkezinde gerçekleştirilecek olan kura çekimlerine çevrildi.

2026 Dünya Kupası'na Avrupa'dan 16 ülke katılım hakkı kazanacak.

2026 FIFA DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ​ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

2026 Dünya Kupası kura çekimi 13 Aralık 2024 Cuma günü (yarın) saat 14.00'te başlayacak.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa gerçekleştireceği 2026 FIFA Dünya Kupası için UEFA'ya bağlı ülkelerin yer alacağı Avrupa elemeleri grup kura çekimleri UEFA TV'den de canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE'NİN FIFA DÜNYA KUPASI MUHTEMEL RAKİPLERİ

Türkiye, Mart ayında UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne çıkmak adına Macaristan ile play-off oynayacağı için 4'lü grupta yer alacak.

Kura çekiminde Türkiye 2. Torbada yer alacak.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa elemelerinde torbalar şöyle oluştu:

Torba: Fransa, İspanya, Belçika, İtalya, Almanya, İngiltere, Portekiz, Hollanda, Hırvatistan, İsviçre, Danimarka ve Avusturya. Torba: Ukrayna, İsveç, Türkiye, Sırbistan​, Polonya, Galler, Macaristan, Romanya, Yunanistan, Slovakya, Çekya ve Norveç. Torba: İskoçya, Slovenya, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Finlandiya, İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, İzlanda, Kuzey İrlanda, Karadağ, Bosna-Hersek ve İsrail. Torba: Bulgaristan, Ermenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Lüksemburg, Belarus, Kosova, Estonya, Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Letonya ve Litvanya. Torba: Moldova, Malta, Andorra, Cebelitarık, Lihtenştayn ve San Marino.