2026 FIFA Dünya Kupası Türkiye Romanya play-off maçı ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda yer almak isteyen A Milli Takım play-off turu yarı final karşılaşmasında Romanya ile mücadele edecek. Rakibini elemesi halinde A Milli Takım'ın rakibi Slovakya-Kosova maçının galibi olacak. Peki, 2026 FIFA Dünya Kupası Türkiye Romanya play-off maçı ne zaman?

11.02.2026
Türkiye-Romanya maçı için geri sayım sürüyor. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup aşamasını 2. sırada bitiren A turunda mücadele etme hakkı elde etti.

Play-off turu yarı final maçında Romanya ile karşılaşacak olan A Milli Takım Romanya karşısında sahadan galibiyetle ayrılması halinde Slovakya-Kosova maçının galibi ile finalde karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalindeki rakibi Romanya olarak belirlendi.

Türkiye-Romanya play-off yarı final maçı 26 Mart 2026 tarihinde saat 20:00'de gerçekleştirilecek.

Mücadele Beşiktaş Park'ta yapılacak.

Türkiye-Romanya maçının TV8 ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

TÜRKİYE YENERSE NE OLACAK?

Ay-yıldızlılar, Romanya'yı elemesi durumunda finalde Slovakya-Kosova müsabakasının galibiyle 31 Mart 2026'da deplasmanda karşılaşacak.

Müsabaka, Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak.

