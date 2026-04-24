Motor sporlarının zirvesi yeniden İstanbul sokaklarına ve pistine dönmeye hazırlanırken, yapılacak tanıtım programı sadece bir yarışın değil uzun vadeli bir spor yatırımının başlangıcı olarak görülüyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 2026 Formula 1 aracı istanbul’da! Saat kaçta, nereden geçecek? Motor sporlarının zirvesi Formula 1'in İstanbul'a dönüşü için yapılacak tanıtım programı, hem uzun vadeli bir spor yatırımı hem de 2026 hedefiyle kritik bir dönemeç olarak görülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bir lansman gerçekleştirilecek. Program kapsamında şehirde tanıtım sürüşleri ve etkinlikleri duyurulacak, bu kapsamda Galata'dan Beşiktaş'a bir gösteri sürüşü yapılması iddia ediliyor. Türkiye Grand Prix'sinin resmi takvimdeki yeri, özellikle 2026 hedefi ve çok yıllı bir anlaşma netleşecek. İstanbul Park pistinde kapsamlı bir modernizasyon süreci planlanıyor. Tanıtım programı öğleden sonra başlayacak ve resmi açıklamalar saat 15.00 itibarıyla yapılacak.

FORMULA 1 ARACI İSTANBUL'DA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek lansman, İstanbul Park’ın yeniden takvime dahil edilmesi sürecinde kritik bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor.

Program kapsamında yalnızca resmi açıklamalar değil, aynı zamanda şehirde yapılacak tanıtım sürüşleri ve etkinliklerin de duyurulması bekleniyor. Özellikle şehir merkezinde gerçekleştirilecek gösteri sürüşü iddiaları, “Formula 1 aracı İstanbul’da nereden geçecek?” sorusunu gündemin en üst sıralarına taşıdı.

Son günlerde kulislerde konuşulan bilgilere göre, tanıtım sürecinin sadece kapalı salon etkinliği ile sınırlı kalmayacağı, belirli güzergâhlarda Formula 1 araçlarının halkla buluşabileceği özel organizasyonların planlandığı ifade ediliyor.

F1 ARACI İSTANBUL'DA NEREDEN GEÇECEK?

Sahil hattında gerçekleşmesi beklenen etkinlik için düzenlemelerin yapıldığı belirtiliyor. Galata'dan Beşiktaş'a gerçekleşecek olan sürüşte Yuki Tsunoda'nın direksiyonda olacağı iddia edildi.

F1 İSTANBUL TÜRKİYE HANGİ YIL GERÇEKLEŞECEK?

Yapılacak açıklamanın en kritik başlığı, Türkiye Grand Prix’sinin resmi takvimdeki yeri olacak. Uzun süredir gündemde olan 2026 hedefinin netleşmesi ve çok yıllı bir anlaşmanın duyurulması bekleniyor.

Bu anlaşmanın yalnızca bir yarıştan ibaret olmayacağı, sürdürülebilir ve kalıcı bir organizasyon modelini içereceği belirtiliyor. Uluslararası motor sporları yönetimi ile yürütülen görüşmelerde, Türkiye’nin coğrafi konumu, pist kalitesi ve organizasyon kapasitesi öne çıkan unsurlar arasında yer alıyor.

Özellikle Stefano Domenicali’nin de sürece dahil olması, anlaşmanın küresel ölçekte güçlü bir iş birliği modeli üzerine kurulduğunu gösteriyor.

İSTANBUL PARK PİSTİ HAZIRLANIYOR

İstanbul Park pistinde kapsamlı bir modernizasyon sürecinin planlandığı ifade ediliyor. Bu süreçte pist altyapısının güncellenmesi, tribünlerin yenilenmesi ve seyirci deneyiminin üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

Özellikle efsanevi 8. virajın korunarak teknik yapının geliştirilmesi, pistin karakteristik özelliklerinin devam edeceğini gösteriyor. Bununla birlikte sürdürülebilirlik projeleri de ön planda. Yeşil enerji kullanımı, karbon ayak izinin azaltılması ve çevre dostu organizasyon modelleri, Formula 1’in global vizyonu ile uyumlu şekilde İstanbul Park’a entegre edilecek.

2026 Formula 1 aracı İstanbul’da saat kaçta geçecek?

Tanıtım programı öğleden sonra başlayacak şekilde planlandı ve saat 15.00 itibarıyla resmi açıklamalar yapılacak. Şehir içi gösteri sürüşü olması durumunda saat bilgisi program sonrası netleşecek ve kamuoyuyla paylaşılacak.

Formula 1 aracı İstanbul’da nereden geçecek?

Henüz kesin güzergah açıklanmış değil ancak merkezi ve turistik bölgelerde gösteri sürüşü yapılması ihtimali güçlü görünüyor. Sürüşün Galata'dan Beşiktaş'a olacağı belirtiliyor.

İstanbul GP ne zaman yapılacak?

Resmi tarih henüz açıklanmadı ancak hedefin 2026 sezonu olduğu güçlü şekilde ifade ediliyor. Yapılacak tanıtım toplantısı sonrası yarışın takvimdeki yeri ve kesin tarih netlik kazanacak.