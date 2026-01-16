Menü Kapat
10°
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

2026 İBB bursu ilk taksit ne zaman ödenecek hesaplara yattı mı? İBB burs ödeme takvimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bursu ilk taksit ödeme tarihi, 2025-2026 başvuru sonuçlarının 3 Ocak 2026’da duyurulmasının ardından öğrencilerin gündemine yerleşti. 100 bin öğrenciye 20 Bin TL, toplam 2 milyar TL'lik ödemelerin yapılacağı 2025-2026 yılı İBB burs başvuru sonuçları 3 Ocak 2026 tarihinde erişime sunuldu. İBB Genç Üniversiteli bursu kapsamında, sonuçlar gencuniversiteli.ibb.istanbul üzerinden sorgulanabilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bursu iki dönem halinde ödenecek. Peki, İBB bursu hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak?

2026 İBB bursu ilk taksit ne zaman ödenecek hesaplara yattı mı? İBB burs ödeme takvimi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.01.2026
saat ikonu 19:31
|
GÜNCELLEME:
16.01.2026
saat ikonu 19:31

İBB Genç Üniversiteli bursu ilk ödeme tarihi için geri sayım sürüyor.

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı' adıyla İstanbullu lisans ve ön lisans öğrencilerine verilecek olan eğitim yardımı için bilgilendirme geldi.

Eğitim desteğiyle, 100 bin öğrenciye 20 bin TL’lik maddi katkı sağlanacak.

2026 İBB bursu ilk taksit ne zaman ödenecek hesaplara yattı mı? İBB burs ödeme takvimi

Ön lisans - lisans öğrencileri için 30 yaş sınırı, Yüksek lisans - doktora öğrencileri için 40 yaş sınırı aranmaktadır.

Öte yandan ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması gibi şartların yer aldığı İBB burs sonuçları ile ilk dönemde öğrenciler 10 bin ikinci dönemde de 10 bin olmak üzere 20 bin TL burs alacak.

2026 İBB bursu ilk taksit ne zaman ödenecek hesaplara yattı mı? İBB burs ödeme takvimi

İBB BURSU İLK TAKSİT NE ZAMAN ÖDENECEK?

İBB burs ödemelerinin ilk taksitleri 9 Ocak cuma gününden itibaren hesaplara aktarılmaya başlandı.

Burs ödemesi, başvuru sırasında verilen bankadan hesap numarasıyla, belirtilen tarihlerde ilgili hesaba yatırılır.

İBB'nin atacağı mesaj ile detaylı yönlendirmeler yapılacaktır.

2026 İBB bursu ilk taksit ne zaman ödenecek hesaplara yattı mı? İBB burs ödeme takvimi

İBB 10 BİN LİRA BURS ÖDEMESİ NEREDEN SORGULANIR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, burs ödemeleri Yapı Kredi bankası aracılığıyla hesaplara yatırılıyor.

Yapı Kredi hesabı bulunmayan öğrenciler, müşteri hizmetleri aracılığıyla ödemesini sorgulayabilirler.

Alternatif olarak en yakın Yapı Kredi şubelerinden veya ATM’lerin kartsız işlem bölümünden burs ödemelerini nakit olarak çekebilirler.

İBB burs ödemelerinde sorun yaşayan öğrenciler Alo 153 iletişim hattından burs ödemelerine ilişkin gerekli bilgileri alabilirler.

