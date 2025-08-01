2026 lise nakilleri başladı mı ne zaman yapılacak?

2025-2026 dönemi lise nakilleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirleyeceği takvim üzerinden yürütülecek.

Bu kapsamda liseler nakil sürecine dair detaylar kesinleşti.

İlk nakil başvuruları, yerleşemeyen öğrenciler için e‑Okul veya e‑Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.

LİSE İLK NAKİL NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas 1. nakil başvuruları 4 ile 6 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve sonuçlar 8 Ağustos’ta açıklanacak.

2. nakil başvuru dönemi ise 8 ile 12 Ağustos olarak belirlendi ve yerleştirme sonuçları 14 Ağustos’ta ilan edilecek.

Ayrıca 15 ile 22 Ağustos tarihleri arasında, hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe komisyonları tarafından yerel yerleştirme ve nakil başvuruları alınacak.

Tüm nakil süreçleri 22 Ağustos 2025’te tamamlanmış olacak.