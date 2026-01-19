2026 MasterChef Türkiye All Star kim kazandı Sergen mi? Altın Kupa sahibini buldu

2021 yılı yarışmacıları olan Sergen ve Hasan, bu sezonda All Star Altın Kupa finalinde yarıştı.

İlk etapta Türk mutfağı menüsü, ikinci etapta ise uluslararası mutfaktan yemekler hazırladı.

MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR KİM KAZANDI?

Yarışmacılar imza yemeklerini canlı yayında sergiledi.

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya canlı yayında altın kupanın sahibini duyurdu.

Altın Kupa’nın sahibi Sergen olarak açıklandı.

Sergen'in imza tabağında oğlak eti kullanması birincilikte büyük etken oldu.

MASTERCHEF SERGEN KİMDİR?

Sergen Özen, 1996 doğumlu. Tekirdağlı olan Sergen Özen, Otelcilik lisesinden mezun olmuş ve genç yaşlardan bu yana aşçılık mesleğiyle ilgileniyor.

Uzun yıllardır aşçılık sektöründe olan yarışmacı, özellikle et yemeklerinde iddialı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde köftecilik üzerine işletmesi olan Sergen, daha önce 2021 ve 2023 All Star sezonlarına katılım sağladı.

İstanbul’da düzenlenen gastronomi yarışmasında üçüncülüğü bulunan MasterChef Sergen, Alanya Altın Kepçe’de birincilik kazanmıştır.