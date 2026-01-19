Menü Kapat
2026 MasterChef Türkiye All Star kim kazandı Sergen mi? Altın Kupa sahibini buldu

MasterChef Türkiye All Star yarışmasında altın kupa için final etabı yapıldı. Sergen ve Hasan arasında geçen mücadele sonucunda altın kupanın sahibi netleşti. İzleyiciler 3. etapta bu anlara canlı yayında şahitlik etti. Peki, MasterChef Türkiye'de altın kupayı kim kazandı Sergen mi Hasan mı?

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.01.2026
saat ikonu 00:45
|
GÜNCELLEME:
19.01.2026
saat ikonu 00:50

2021 yılı yarışmacıları olan ve , bu sezonda All Star Altın Kupa finalinde yarıştı.

İlk etapta Türk mutfağı menüsü, ikinci etapta ise uluslararası mutfaktan yemekler hazırladı.

MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR KİM KAZANDI?

Yarışmacılar imza yemeklerini canlı yayında sergiledi.

, ve canlı yayında altın kupanın sahibini duyurdu.

Altın Kupa’nın sahibi Sergen olarak açıklandı.

Sergen'in imza tabağında oğlak eti kullanması birincilikte büyük etken oldu.

MASTERCHEF SERGEN KİMDİR?

Sergen Özen, 1996 doğumlu. Tekirdağlı olan Sergen Özen, Otelcilik lisesinden mezun olmuş ve genç yaşlardan bu yana aşçılık mesleğiyle ilgileniyor.

Uzun yıllardır aşçılık sektöründe olan yarışmacı, özellikle et yemeklerinde iddialı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde köftecilik üzerine işletmesi olan Sergen, daha önce 2021 ve 2023 All Star sezonlarına katılım sağladı.

İstanbul’da düzenlenen gastronomi yarışmasında üçüncülüğü bulunan MasterChef Sergen, Alanya Altın Kepçe’de birincilik kazanmıştır.

ETİKETLER
#mehmet yalçınkaya
#somer sivrioğlu
#danilo zanna
#hasan
#sergen
#Masterchef Türkiye
#Masterchef All Star
#Aktüel
