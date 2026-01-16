2026 ÖGG sınavı ne zaman hangi tarihte? EGM takvimi

Kategoriler
2026'nın Özel Güvenlik Görevlisi sınav tarihleri belli oldu.
EGM'nin takviminde yer alan ÖGG sınavı yıl içinde toplam 6 kez düzenlenecek.
Peki, Özel Güvenlik Görevlisi sınav tarihi ne zaman? 2026 ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?
Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitim sınavı 22 Şubat 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
Özel Güvenlik 120. Temel Eğitim Ve 96. Yenileme Eğitimi Sınavı 3 Mayıs 2026 Pazar
Özel Güvenlik 121. Temel Eğitim Ve 97. Yenileme Eğitimi Sınavı 5 Temmuz 2026 Pazar
Özel Güvenlik 122. Temel Eğitim Ve 98. Yenileme Eğitimi Sınavı 29 Ağustos 2026 Cumartesi
Özel Güvenlik 123. Temel Eğitim Ve 99. Yenileme Eğitimi Sınavı 24 Ekim 2026 Cumartesi
Özel Güvenlik 124. Temel Eğitim Ve 100. Yenileme Eğitimi Sınavı 27 Aralık 2026 Pazar.