2026 temassız ödeme limiti ne kadar oldu kaç TL oldu?

Kredi kartı temassız limiti 2026 yılı ocak ayı itibarıyla yenilendi.

Bankaların ve ödeme kuruluşlarının altyapı çalışmalarını tamamlamasının ardından, kredi kartlarında şifre gerektirmeyen temassız işlem üst sınırı 2026 yılının ilk çeyreğinde önemli bir artışla resmileşti.

Dünya genelindeki örneklere bakıldığında, bu limitin İngiltere’de 100 sterlin olduğu belirlenirken; Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Almanya’da ise genellikle 50 euro seviyesinde uygulanmakta.

TEMASSIZ ÖDEME LİMİTİ KAÇ TL OLDU?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bankalara gönderilen yazıda, 1 Temmuz 2024'te 1500 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin, 1,5 yıl sonra revize edildiği ifade edildi.

Şifresiz işlem limitinin, 15 Ocak'tan itibaren 2 bin 500 lira olarak geçerli olacağı bildirildi.

BDDK’nın bankalara ilettiği yazıda, temassız ödemelerde şifresiz işlem yeni limitinin 15 Ocak itibarıyla uygulamaya gireceği ifade edildi.