2026 UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali 2026 Mayıs ayında ABD'de düzenleneceği iddia ediliyor

08 May 2024 10:06 - Güncelleme : 08 May 2024 12:27

Dünyanın en popüler futbol organizasyonlarından biri olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finalinin 2026 yılında nerede ve ne zaman düzenleneceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

2025-2026 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finali 2026 yılının Mayıs ayında düzenlenecek.

Turnuvanın nerede düzenleneceğine yönelik ise bir açıklama bulunmuyor.

Ancak The Guardian'ın haberine göre UEFA Başkanı Aleksander Ceferin 2023 yılında verdiği bir röportajda finalin Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) düzenlenebileceğini açıkladı.

Hangi şehrin olacağı konusunda ise Ceferin bir açıklama yapmadı ama daha önce New York'ta yapılabileceğine dair teklifler öne sürülmüştü.

ABD 2026 yılında Meksika ve Kanada ile birlikte Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak.

ABD ayrıca 2027 Kadınlar Dünya Kupası'nın Meksika ile birlikte ev sahipliği için teklif sundu.