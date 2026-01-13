Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

2026 vatandaşlık maaşı kimlere ne zaman verilecek? Detaylar belli oldu

Sosyal devlet anlayışının en önemli adımlarından biri olarak hayata geçirilen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi veya kamuoyunda bilinen adıyla vatandaşlık maaşı, milyonlarca hane için yeni bir umut kapısı. Vatandaşlık maaşı uygulamasında hiçbir hanenin gelirinin belirli bir sınırın altında kalması hedeflenirken; düşük emekli maaşı alanlar, işsizler ve dar gelirli aileler bu ödemelerin detaylarını incelemeye başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
2026 vatandaşlık maaşı kimlere ne zaman verilecek? Detaylar belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.01.2026
saat ikonu 20:26
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
saat ikonu 20:26

Vatandaşlık maaşı uygulamasının ne zaman başlayacağı ve kimlere verileceği vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor.

Özellikle düşük maaş alan emekliler ve sosyal güvencesi olmayan yaşlılar, hane bazlı gelir testi kriterlerini karşılamaları durumunda bu yeni ödeme sistemine dâhil edilerek gelirlerini asgari bir düzeye tamamlama hakkı elde edecek.

Peki, Vatandaşlık maaşı ne zaman ve kimlere verilecek?

2026 vatandaşlık maaşı kimlere ne zaman verilecek? Detaylar belli oldu

VATANDAŞLIK MAAŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen bu dev proje, dar gelirli ailelerin ekonomik şoklara karşı korunmasını amaçlarken, başvuruların hangi tarihte alınacağı ve hangi illerde öncelikli başlayacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Vatandaşlık maaşının önümüzdeki haziran ayında pilot illerde başlaması planlanıyor.

2027 yılında da Türkiye geneline yayılması öngörülüyor.

Düzenlemeye ilişkin önümüzdeki aylarda Meclis'e bir yasa teklifinin sunulması da bekleniyor.

2026 vatandaşlık maaşı kimlere ne zaman verilecek? Detaylar belli oldu

VATANDAŞLIK MAAŞI KİMLERE VERİLECEK?

Vatandaşlık Maaşının temel amacı, gerçekten ihtiyaç sahibi olan ve gelir seviyesi düşük olan Türk vatandaşlarına düzenli destek sağlamak.

Vatandaşlık maaşı için hanelerin belirli bir gelir düzeyinin altında bulunma şartı aranacak.

Önce yoksulluk sınırı ya da asgari ücret baz alınarak yıllık bir gelir sınırı tespit edilecek.

Kazancı bu rakamın altında kalan ailelere, kazançları ile asgari geçim rakamı arasındaki fark kadar aylık maaş ödenecek.

ETİKETLER
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.