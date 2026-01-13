2026 vatandaşlık maaşı kimlere ne zaman verilecek? Detaylar belli oldu

Vatandaşlık maaşı uygulamasının ne zaman başlayacağı ve kimlere verileceği vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor.

Özellikle düşük maaş alan emekliler ve sosyal güvencesi olmayan yaşlılar, hane bazlı gelir testi kriterlerini karşılamaları durumunda bu yeni ödeme sistemine dâhil edilerek gelirlerini asgari bir düzeye tamamlama hakkı elde edecek.

Peki, Vatandaşlık maaşı ne zaman ve kimlere verilecek?

VATANDAŞLIK MAAŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen bu dev proje, dar gelirli ailelerin ekonomik şoklara karşı korunmasını amaçlarken, başvuruların hangi tarihte alınacağı ve hangi illerde öncelikli başlayacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Vatandaşlık maaşının önümüzdeki haziran ayında pilot illerde başlaması planlanıyor.

2027 yılında da Türkiye geneline yayılması öngörülüyor.

Düzenlemeye ilişkin önümüzdeki aylarda Meclis'e bir yasa teklifinin sunulması da bekleniyor.

VATANDAŞLIK MAAŞI KİMLERE VERİLECEK?

Vatandaşlık Maaşının temel amacı, gerçekten ihtiyaç sahibi olan ve gelir seviyesi düşük olan Türk vatandaşlarına düzenli destek sağlamak.

Vatandaşlık maaşı için hanelerin belirli bir gelir düzeyinin altında bulunma şartı aranacak.

Önce yoksulluk sınırı ya da asgari ücret baz alınarak yıllık bir gelir sınırı tespit edilecek.

Kazancı bu rakamın altında kalan ailelere, kazançları ile asgari geçim rakamı arasındaki fark kadar aylık maaş ödenecek.