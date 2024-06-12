2027 yılında açılması beklenen Üsküdar-Maltepe-Kadıköy Tramvay Hattı Zeynep Kamil, Göztepe ve Küçükyalı duraklarından geçecek

12 Haziran 2024 09:22 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 09:23

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, haziran ayı ikinci toplantısını gerçekleştirildi.

Saraçhane'deki belediye binasında yapılan toplantıda Üsküdar, Maltepe, Kadıköy ilçelerini bağlayacak AnadoluTRAM adlı tramvay hattı onaylandı.

21,3 kilometre uzunluğunda ve 33 duraktan oluşacak olan hattın Anadolu Yakası'nın trafik yoğunluğunu büyük ölçüde azaltması bekleniyor.

ÜSKÜDAR-KADIKÖY-MALTEPE TRAMVAY HATTI DURAKLARI NELER?

AnadoluTRAM, Üsküdar Meydanı'ndan başlayarak Maltepe'de bulunan Cevizli Tugay Yolu Caddesi'ne gidecek.

Günlük yolcu sayılarının ilk etapta 198 bin 964 olacağı tahmin edilen yeni hattın bütün durakları ise şöyle:

Üsküdar Meydan, Üsküdar Kaymakamlık, Valide-i Atik, Zeynep Kamil, Karacaahmet, Numune Hastanesi, Haydarpaşa Teknik Lisesi, Rıhtım, Altıyol, Söğütlüçeşme, Ziverbey, Kuyubaşı, Çemenzar, Marmara Üniversitesi-Hastane, Göztepe, Sahrayıcedit, Tüccarbaşı, Kazasker, Ayşekadın, Şenesevenler, Bostancı, Altıntepe, Küçükyalı, Adnan Kahveci, İdealtepe, Maltepe Kaymakamlık, Maltepe Belediyesi, Meltepe Meydan, Maltepe Orhangazi, Cevizli Tugay Yolu, Vergi Dairesi.

ÜSKÜDAR-KADIKÖY-MALTEPE TRAMVAY HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

2024 yılında yapımına başlanılması beklenen tramvay hattının 2027 yılında tamamlanması bekleniyor.

Hattın günlük olarak 2040 yılında 277 bin 302 yolcu, 2050 yılında ise 312 bin 356 yolcu tarafından kullanılacağı tahmin ediliyor.