2028 Olimpiyat Oyunları, ABD'nin Los Angeles şehrinde düzenlenecek

28 Temmuz 2024 15:31 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 16:06

Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları devam ediyor.

Oyunlar devam ederken vatandaşlar tarafından 2028 Olimpiyat Oyunları'nın düzenleneceği yer merak edildi.

Ayrıca Türkiye'de olimpiyat oyunlarının yapılıp yapılmadığı da merak ediliyor.

2028 OLİMPİYAT OYUNLARI NEREDE DÜZENLENECEK?

Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından açıklanan bilgilere göre 2028 Yaz Olimpiyatları ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Los Angales şehrinde düzenlenecek.

Los Angeles şehri daha önce 1932 ve 1984 yıllarında da Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmıştı.

TÜRKİYE'DE OLİMPİYAT YAPILDI MI?

Türkiye'de tarih boyunca olimpiyat oyunları yapılmadı.

İstanbul, yaz olimpiyatları için dört kez aday oldu ancak henüz hiç seçilmedi.