2028 Yaz Olimpiyatları’nın nerede olacağı belli oldu

12 Ekim 2024 17:42 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 17:47

2024 Yaz Olimpiyatları Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşmişti. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği organizasyonun bir sonraki olanı nerede olacak merak ediliyordu. 2028 Yaz Olimpiyatları’nın gerçekleşeceği ülke netleşti.

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Bu yıl tüm dünyanın heyecanla takip ettiği ve Türkiye'den de birçok temsilcinin katıldığı Yaz Olimpiyatları​ sonlandı.

4 senede bir olan organizasyonun bir sonraki olanının gerçekleşeceği şehir ise belirlendi.

2028 YAZ OLİMPİYATLARI NEREDE OLACAK?

2028 senesinde yapılacak olan Yaz Olimpiyatları, 14 Temmuz-30 Temmuz 2028 aralığında gerçekleşecek.

2017 tarihinde 131. IOC oturumunda Los Angeles​'ta yapılacağı belli olmuştu.

2024​ yılında diğer şehirlerin adaylıktan çekilmesiyle beraber Paris​ ve Los Angeles kalmıştı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi ise anlaşma olmasını istedi ve Los Angeles'a 2028 organizasyonunu teklif etti.

Hazırlık sürecinde ise 1.8 milyar dolar destekte bulunacaklarını ekledi.

Teklifin kabul edilmesi üzerine 2024 yılında Paris'te, 2028 yılında Los Angeles'ta yapılmasına karar verildi. 1932, 1984 yıllarında da ev sahipliği yapmıştı.