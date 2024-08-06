2036 Yaz Olimpiyatları için 7-8 Ağustos tarihlerinde Palais Galliera’da Türkiye’nin tanıtımı yapılacak

06 Ağustos 2024 14:18 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 14:24

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin tanıtımını yapmak için Paris’in en prestijli binalarından Palais Galliera adlı moda müzesini tasarruf tedbirleri nedeniyle 2 günlüğüne kiraladı. Buna göre Paris sokaklarında Türkiye tanıtımı 7-8 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

2036 YAZ OLİMPİYATLARI NEREDE YAPILACAK?

2036 Yaz Olimpiyatları’nın nerede yapılacağı Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından henüz açıklanmamakla beraber ev sahipliği için yarışacak ülkeler arasında; Türkiye, Hindistan, Şili, Endonezya, Güney Kore, Katar ve İsviçre bulunuyor.

2024 PARİS OLİMPİYATLARI’NDA TÜRKİYE TANITIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Paris’in en prestijli binalarından Palais Galliera adlı moda müzesinde 7-8 Ağustos tarihleri arasında Türkiye’nin tanıtımı yapılacak.

Tasarruf tedbirleri nedeniyle iki gün tanıtım yapma fırsatı bulunan Türkiye’nin rakipleri 15 gün boyunca kendi ülkelerini tanıtmaya devam edecek.

2028 YAZ OLİMPİYATLARI NEREDE YAPILACAK?

2024 Yaz Olimpiyatları’nda diğer ülkelerin adaylıktan çekilmesiyle Uluslararası Olimpiyat Komitesi Fransa ve Los Angeles’ın anlaşma yapmasını istedi.

33.Yaz Olimpiyatları’na Fransa’nın ikinci kez ev sahipliği yapmasıyla 2028 Yaz Olimpiyatları’nın Los Angeles’ta yapılması kararlaştırıldı.

2028 YAZ OLİMPİYATLARINA DAHİL EDİLEN BRANŞLAR NELER?

Hollywood ve Disneyland’a ev sahipliği yapan Los Angeles’ta 2028 Yaz Olimpiyatları düzenlenmesi kararının alınmasıyla 34.Yaz Olimpiyatlarına dahil edilen branşlar; beyzbol-softbol, kriket, bayrak futbolu, lakros ve squash olarak belirlendi.

2032 YAZ OLİMPİYATLARI NEREDE YAPILACAK?

2032 Yaz Olimpiyatları Uluslararası Olimpiyat Komitesi kararıyla Avustralya'nın Brisbane kentinde düzenlenecek.