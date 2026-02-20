Menü Kapat
14°
21-22-23 Şubat Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler açıklandı

Ankara elektrik kesintisi 21, 22, 23 Şubat listesi açıklandı. Başkentte 21-25 Şubat tarihleri arasında birçok ilçede planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Şebeke iyileştirme ve bakım çalışmaları kapsamında Akyurt, Yenimahalle, Kalecik, Bala ve Pursaklar’da farklı saat aralıklarında çok sayıda mahalle ve sokakta elektrik verilemeyecek. Kesintiler bazı bölgelerde birkaç saat sürerken, bazı mahallelerde gün boyu devam edecek. Ankara’da elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İşte Ankara elektrik kesintisi listesi…

’nın çeşitli ilçelerinde belirli tarihlerde planlı elektrik kesintileri yapılacak. Çalışmalar kapsamında çok sayıda mahalle, cadde ve sokak etkilenecek. Ankara’da 21, 22, 23 Şubat tarihlerinde elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleleri açıklandı.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 21-22-23 ŞUBAT

21-22-23 Şubat Ankara’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesinti detayları şöyledir:

AKYURT

Akyurt ilçesinde 21 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Atatürk, Afşar, Ahmetadil, Kozayağı, Demirtaş, Kuyucak, Karatepe, Tavşancık, Eşmedere, Kuyucak Küme, Değirmankaya, Yeşilöz, Karahöyük, Yeniçöte, Hançılı, Elecik, Yılanlı, Yüzbey, Hasayaz, Sırıklı, Koyunbaba, Gündoğmuş, Kınık, Akcataş, Şemsettin ve Beykavağı mahalle ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün saat 09.30 ile 12.30 arasında Ahmetadil ve Mavi Selvi sokaklarında elektrik verilemeyecektir.

21 Şubat 2026 tarihinde saat 09.15 ile 14.15 arasında Enver Paşa, Evren Büğdüz, Mustafa Özbek, Ebru, Ulupınar, Balıkhisar Köy İçi, Kaymakam A. Galip Kaya, Yıldırım Beyazıt, Çankırı, Çelikli, Özyesilbağ, Akkent ve Büğdüz ile birlikte listede yer alan numaralı sokaklarda kesinti yapılacaktır.

22 Şubat 2026 tarihinde saat 09.15 ile 14.30 arasında Kaymakam A. Galip Kaya, Büğdüz, Çankırı, Nilda Yolu, Şeyhler ve 252 numaralı sokakta elektrik kesintisi olacaktır. Aynı gün saat 09.15 ile 17.00 arasında Özündere, Samut, Kızık ve Kızık Küme bölgelerinde ve belirtilen numaralı sokaklarda kesinti uygulanacaktır. Ayrıca 09.30 ile 14.45 saatleri arasında Nilda Yolu, Kaymakam A. Galip Kaya, Timurhan, Yıldırım ve Şeyhler ile birlikte listede belirtilen numaralı sokaklarda elektrik verilemeyecektir.

24 Şubat 2026 tarihinde saat 09.15 ile 14.45 arasında Teberik Mahallesi’nde, saat 09.30 ile 17.00 arasında Çalışkan ve Yaprakbayırı sokaklarında, saat 10.15 ile 14.50 arasında ise Şeyhler, Kozludere, Köy İçi ve Teberik bölgelerinde kesinti yapılacaktır. Aynı gün saat 10.00 ile 17.00 arasında Temiz, İlke, Şeref, Sakin, Gençal, Leylekli, Saygı, Anadolu, Karaömerli, Güneş, Çay, Serçe, Haymana, Ahmetadil, Ankara, Aksu, Ece, Papatya, Cami, Erdoğan, Altunçanak, Esenlik, Ahırlıkuyu, Arı, Kaynak, Bektaş, Çakır, Ege, Aydınlık, Gazipaşa, Durak, Çeşme, Poyraz, Mecnun, Hizmet, Tepecik, Cesur, Zambak, Salkım, Vakıf, Seymen, Okul, Ferah, Eski Ankara Yolu, Konutlar, Kutluhan, Ekin, Erkal, Candan, Bülten, Tayfun, Üstün, Mine, İlim, Uğur, Mercan, Başak, Gazi, Taşlı, Gazi Mustafa Kemal, Ada, Beşevler, Gözcü, Sabır, Buğday, Kaya, Arzu, Hanedan, İzci, Huzur, İnönü, Dekor, Cemre, Özlem, Yeşildağ, Fatih, Başaran, Ofis, Dağ, Bağımsız, Kahraman, Kaleardı, Alparslan, Boncuk, Kooperatif, Ceren, Mısırlı, Duygulu, Rüzgarlı, İrfan, İkizce, Saadet, Meşe, Meriç, Geçit, Park, Hanımeli, Değerli, Yeşilçam, Yavuz, Boztepe, Çamlık, Engin, Zarif, Oymak, Nisan, Zaman, Verimli, Çevre, Üzüm, Atatürk, Armağan, Kedikayası, Cevher, Güzelyalı, Vefa, Volkan, Kılıç, Koza, Botanik, Kaba Sinanlı Mevkii, Cihangir, Esenler, Çinili, Çınar Gelin Kayası Mevkii, Çağla, Burcu, Heybeli, Dikmen, Girne, Fevzi Çakmak, Atlas, Sıla, Gülbahçe, Nazlı, Mutlu, Devlet, Yıldırım, Dürüst, Cengiz, Gürbüz, Tuna, İhlas, Mimoza, Uçar, Ceylan, Şehit Mükremin Başaran, Hedef, Şehit Er Soner Çankaya, Cengiz Topel, Hayat, Didem, Dikilitaş, Kardeş, Dereköy, Vatan, Mevlana, Gelincik, Sağlam, Karanfil, Esenbel Mevkii, Gurbet, Çayraz, Yeniköy, Alper, Anıt, Akım, Adalet, Yeşilbelde Mevkii ve İkizce sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

25 Şubat 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.00 arasında Ülke, Neşe, Olgunlar, Ankara, Şehadet, Saracalar, Kabin, Gülşen, Destan, Gelincik, Akben, Sema, Altınordu, Şeyhler, Bahadır, Bayındır, Yeşilkent, Türközü, Evliya Çelebi, Demir, Aşkabat, Seğmenler, Süngülü, Uygur, Estergon, Yazır Yolu, Doğan, Zemzem, İstiklal, Derman, Metin, Melikşah ve Arslan sokaklarında kesinti yapılacaktır.

YENİMAHALLE

Yenimahalle ilçesinde 21 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00 ile 11.00 arasında Eyüp Sabri Tuncer, Hakimler, Lozan, Yem Sanayii, Gazi, Hanönü, Mevlana, 19 Mayıs, Meyve, Kudal, Gündüz, Kızılırmak, Meşe, Sincap, Samsun Devlet Yolu, Baraj, Özcan, Yeni Bahar, Toburoğlu, Karakaya, Serin, Odabaşı, Sedef, Mimar Sinan, Erdoğan, Güzin, Güven, Güzel, Ada, Selim, Armağan, Alıç, Ahlatlı, Pamuk, Hanardı, Lala Harmanı ve Satılmış Karakaya sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında Anadolu Sokak’ta, aynı gün saat 14.00 ile 17.00 arasında Kırandağ Mevkii, Kırandağ, Yakacık ve Şehit Muhammed Meriç sokaklarında kesinti yapılacaktır.

23 Şubat 2026 tarihinde saat 09.15 ile 14.15 arasında 2306 numaralı sokakta, saat 09.30 ile 14.30 arasında ise 2102, 2582, 2576, 2575 ve 2620 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi olacaktır.

24 Şubat 2026 tarihinde saat 09.15 ile 16.15 arasında 2189, 2179, 1940, 2196, 2203, 2204 ve 2205 numaralı sokaklar ile Celep Konut Sitesi’nde kesinti uygulanacaktır. Aynı gün saat 09.30 ile 16.00 arasında Şehit Şentürk Aydınyer, Maviyıldız ve belirtilen numaralı sokaklarda, saat 09.30 ile 14.30 arasında ise İvedik ve belirtilen numaralı sokaklarda elektrik verilemeyecektir.

25 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.00 arasında 3769, 3772, 3762 ve 3773 numaralı sokaklarda kesinti yapılacaktır.

KALECİK

Kalecik ilçesinde 21 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Atatürk, Afşar, Ahmetadil, Kozayağı, Demirtaş, Kuyucak, Karatepe, Tavşancık, Eşmedere, Kuyucak Küme, Değirmankaya, Yeşilöz, Karahöyük, Yeniçöte, Hançılı, Elecik, Yılanlı, Yüzbey, Hasayaz, Sırıklı, Koyunbaba, Gündoğmuş, Kınık, Akcataş, Şemsettin ve Beykavağı mahalle ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BALA

Bala ilçesinde 23 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Adıgüzel, Karaburun, Yukarıhacıbekir ve Suyugüzel bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

25 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.30 arasında 79. Cadde, Papatya Sitesi, Yeşil Dostlar Kooperatifi ve listede belirtilen numaralı sokaklar ile Leyla Hanım Sokağı’nda kesinti uygulanacaktır.

PURSAKLAR

Pursaklar ilçesinde 23 Şubat 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.00 arasında Özal Sokak’ta elektrik kesintisi yapılacaktır.

24 Şubat 2026 tarihinde saat 09.15 ile 16.15 arasında Mahmutbey ve Köroğlu sokaklarında, saat 12.00 ile 17.00 arasında ise Yeni Karaköy, Yeşilyurt, Karacaören TOKİ, Karacaören Mahallesi ve Hacı Bayram Veli sokaklarında kesinti uygulanacaktır.

25 Şubat 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.00 arasında Ülke, Neşe, Olgunlar, Ankara, Şehadet, Saracalar, Kabin, Gülşen, Destan, Gelincik, Akben, Sema, Altınordu, Şeyhler, Bahadır, Bayındır, Yeşilkent, Türközü, Evliya Çelebi, Demir, Aşkabat, Seğmenler, Süngülü, Uygur, Estergon, Yazır Yolu, Doğan, Zemzem, İstiklal, Derman, Metin, Melikşah ve Arslan sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

