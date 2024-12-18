21 Aralık en uzun gece mi? Yıl sonuna yaklaşmamızla beraber gündeme geldi

18 Aralık 2024 17:09 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 17:19

Aralık ayının sonuna yaklaşmamızla beraber 21 Aralık gününün en uzun gece olup olmadığı merak konusu oldu. Yılda 2 kez gerçekleşen bu olayla beraber kış ve yaz aylarına girişin başlangıcı belirleniyor.

Günler ne zaman uzar? En uzun gece bu hafta olacak

Günler ne zaman uzar? En uzun gece bu hafta olacak

2024 yılının sonuna yaklaşmamızla beraber aralık ayının sonu geliyor. Gündönümü, Güneş​'in yarımkürelere en büyük açıyla düştüğü günlerdir ve senede 2 kez yaşanır.

21 Aralık​ günü gölge saatleri ise tüm dünyanın gündemine yerleşti.

21 ARALIK EN UZUN GECE Mİ?

21 Aralık, güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği anın olduğu gündür. Kuzey yarımkürede günler uzamaya başlarken güney yarımkürede kısalmaya başlar.

Kuzey yarımkürede kış aylarının başlangıcı olarak sayılır ve en uzun gece 21 Aralık'ta yaşanır.

Yaz gündönümü ise 21 Haziran'dır. Yengeç Dönencesi'ne güneş ışınları dik açıyla düşüyor. Bu da Kuzey yarımkürede gündüzlerin kısalması anlamına geliyor.

EN UZUN GECE NE ZAMAN?

Gündönümü, senede 2 kez yaşanır. Güneş'in kuzey ve yarımkürede en büyük açıyla düştüğü günler sonrası yaz ve kış aylarının başlangıcı sayılır.

21 Aralık ise Kuzey yarımkürede en uzun gece olarak bilinir.

EKİNOKS TARİHLERİ

Gündüz ve gecenin eşit olduğu günlere ekinoks denir. Senede 2 kez gerçekleşir ve mevsimlerin başlangıcı olarak sayılıyor. Tarihler ise şöyle:

İlkbahar Ekinoksu (21 Mart)

Sonbahar Ekinoksu (23 Eylül)