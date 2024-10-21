21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü olarak kutlanıyor

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

21 Ekim 2024 10:35 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 10:38

21 Ekim’in özel bir gün olup olmadığına dair araştırmalar hız kazandı. 21 Ekim Gazeteciler Günü, dünya genelinde doğru haberin peşinde koşmayı görev edinen ve haberi objektif bir şekilde okuyucuyla buluşturan medya mensupları için özel bir gündür.

Ülke ve dünyada yaşanan gelişmeleri kamuoyuna en objektif ve doğru bir şekilde aktaran gazetecilerin, haklarının korunması ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi için her yıl Gazeteciler Günü kutlanıyor. GAZETECİLER GÜNÜ NEDEN KUTLANIYOR? 21 Ekim Gazeteciler Günü, gazetecilerin toplum üzerindeki olumlu etkisini ve mesleğin sorumluluklarını hatırlatmak, basın özgürlüğünün korunmasına dikkat çekmek ve basın mensuplarına yönelik saldırılara dayanışma göstermek amacıyla kutlanıyor. GAZETECİLER GÜNÜ NEDEN 21 EKİM? Gazeteciler Günü’nün 21 Ekim’de kutlanmasının nedeni, Türkiye’deki ilk özel Türkçe gazetenin yayımlandığı günün yıl dönümü olmasından kaynaklanır. İlgili Haberler 'Yenidoğan çetesi' skandalı sonrası 'yaşlı çetesi' iddiası! Gazeteci Cüneyt Özdemir 'benzer yöntemler kullanıldı' diyerek duyurdu