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21 Ekim Süper Lig maç takvimi belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
21 Ekim 2024 13:04 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 13:15
21 Ekim Süper Lig maç takvimi belli oldu

Bugün Süper Lig'de oynanacak olan müsabakaların saati ve hangi kanalda yayınlanacağı netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayınlanan programa göre bu akşam hangi maçların oynanacağı belirlendi.

Trendyol 1. Lig, Süper Lig, TFF 2. Lig'de bugün kimin maçının oynanacağı netleşti. Tüm dünyanın yakından takip ettiği liglerde oynanacak olan müsabakaları izlemek isteyenler hangi kanalda yayınlanacak araştırmaya başladı.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR 21 EKİM?

Bu akşamın maç takvimi şöyle:

Brezilya Serie A

Juventude – Palmeiras | 02.00 | Spor Smart, Smart Spor HD

AFC Şampiyonlar Ligi

Al Shorta – Pakhtakor | 19.00 | D Smart GO

Al Ain – Al Hilal | 19.00 | Spor Smart, Smart Spor HD

Al Sadd – Persepolis | 19.00 | Smart Spor 2, Spor Smart 2

Al Rayyan – Al Ahli | 21.00 | Spor Smart, Smart Spor HD

21 Ekim Süper Lig maç takvimi belli oldu - 1. Resim

Trendyol 1. Lig

Esenler Erokspor – Keçiörengücü | 20.00 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV

Trendyol Süper Lig

Bodrumspor – Ç.Rizespor | 20.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV

İspanya La Liga 2

Albacete – Burgos | 21.30 | S Sport Plus

21 Ekim Süper Lig maç takvimi belli oldu - 2. Resim

Valencia – Las Palmas | 22.00 | S Sport Plus, S Sport

İtalya Serie A

Verona – Monza | 21.45 | S Sport Plus, CBC Sport

Fransa Ligue 2

Troyes – Paris FC | 21.45 | Bein Sports 4, beIN Sports Tod TV

İngiltere Premier Lig

Nottingham Forest – Crystal Palace | 22.00 | Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV

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Kaynak: TGRT Haber

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