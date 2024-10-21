21 Ekim Süper Lig maç takvimi belli oldu
Bugün Süper Lig'de oynanacak olan müsabakaların saati ve hangi kanalda yayınlanacağı netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayınlanan programa göre bu akşam hangi maçların oynanacağı belirlendi.
Trendyol 1. Lig, Süper Lig, TFF 2. Lig'de bugün kimin maçının oynanacağı netleşti. Tüm dünyanın yakından takip ettiği liglerde oynanacak olan müsabakaları izlemek isteyenler hangi kanalda yayınlanacak araştırmaya başladı.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR 21 EKİM?
Bu akşamın maç takvimi şöyle:
Brezilya Serie A
Juventude – Palmeiras | 02.00 | Spor Smart, Smart Spor HD
AFC Şampiyonlar Ligi
Al Shorta – Pakhtakor | 19.00 | D Smart GO
Al Ain – Al Hilal | 19.00 | Spor Smart, Smart Spor HD
Al Sadd – Persepolis | 19.00 | Smart Spor 2, Spor Smart 2
Al Rayyan – Al Ahli | 21.00 | Spor Smart, Smart Spor HD
Trendyol 1. Lig
Esenler Erokspor – Keçiörengücü | 20.00 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV
Trendyol Süper Lig
Bodrumspor – Ç.Rizespor | 20.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV
İspanya La Liga 2
Albacete – Burgos | 21.30 | S Sport Plus
Valencia – Las Palmas | 22.00 | S Sport Plus, S Sport
İtalya Serie A
Verona – Monza | 21.45 | S Sport Plus, CBC Sport
Fransa Ligue 2
Troyes – Paris FC | 21.45 | Bein Sports 4, beIN Sports Tod TV
İngiltere Premier Lig
Nottingham Forest – Crystal Palace | 22.00 | Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV