21 Ekim Süper Lig maç takvimi belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

21 Ekim 2024 13:04 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 13:15

Bugün Süper Lig'de oynanacak olan müsabakaların saati ve hangi kanalda yayınlanacağı netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayınlanan programa göre bu akşam hangi maçların oynanacağı belirlendi.

Trendyol 1. Lig, Süper Lig, TFF 2. Lig'de bugün kimin maçının oynanacağı netleşti. Tüm dünyanın yakından takip ettiği liglerde oynanacak olan müsabakaları izlemek isteyenler hangi kanalda yayınlanacak araştırmaya başladı. BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR 21 EKİM? Bu akşamın maç takvimi şöyle: Brezilya Serie A Juventude – Palmeiras | 02.00 | Spor Smart, Smart Spor HD AFC Şampiyonlar Ligi Al Shorta – Pakhtakor | 19.00 | D Smart GO Al Ain – Al Hilal | 19.00 | Spor Smart, Smart Spor HD Al Sadd – Persepolis | 19.00 | Smart Spor 2, Spor Smart 2 Al Rayyan – Al Ahli | 21.00 | Spor Smart, Smart Spor HD Trendyol 1. Lig Esenler Erokspor – Keçiörengücü | 20.00 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV Trendyol Süper Lig Bodrumspor – Ç.Rizespor | 20.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV İspanya La Liga 2 Albacete – Burgos | 21.30 | S Sport Plus Valencia – Las Palmas | 22.00 | S Sport Plus, S Sport İtalya Serie A Verona – Monza | 21.45 | S Sport Plus, CBC Sport Fransa Ligue 2 Troyes – Paris FC | 21.45 | Bein Sports 4, beIN Sports Tod TV İngiltere Premier Lig Nottingham Forest – Crystal Palace | 22.00 | Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV İlgili Haberler Samsunspor'da Thomas Reis'ten Jose Mourinho vurgusu! Fenerbahçe ile Galatasaray arasında puan farkı açılıyor! İşte Süper Lig'de zirve yarışında son durum