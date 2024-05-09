21 Haziran günü her yıl Dünya Abiler Günü olarak kutlanıyor

09 May 2024 21:21 - Güncelleme : 09 May 2024 21:28

Her sene olduğu gibi bu yıl da 21 Haziran'da Dünya Abiler Günü heyecanı yaşanacak.

Anneler, babalar ve ablalar gibi, ağabeyler de özel bir günle anılıyorlar.

Ağabeyler, kardeşlerine destek olmanın yanı sıra hayatları boyunca birçok rol üstlenirler.

Hediyeler, sürprizler veya sadece samimi bir tebrik mesajı ile bu anlamlı günü kutlamak mümkün.

21 Haziran 2024 Dünya Abiler Günü bu yıl Cuma gününe denk gelmektedir.