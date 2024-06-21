21 Haziran'dan itibaren günler kısalmaya başlayacak

21 Haziran 2024 23:45 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 23:06

21 Haziran, yaz gündönümü olarak bilinir ve bu tarihten itibaren kuzey yarımkürede günler kısalmaya başlar.

Güneş ışınlarının Yengeç Dönencesi'ne dik açıyla düşmesiyle birlikte, güney yarımkürede ise gündüzler uzar.

EN UZUN GECE NE ZAMAN?

Kış gündönümü olan 21 Aralık'ta, güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Kuzey yarımkürede günler uzamaya başlarken, güney yarımkürede ise günler kısalmaya başlar.

Bu tarih, kuzey yarımkürede en uzun geceye, güney yarımkürede ise en uzun gündüze işaret eder.

GÜN DÖNÜMÜ NE DEMEK?

Gündönümü, yılda iki kez tekrarlanan ve Güneş'in yarımkürelerde en büyük açılarla düştüğü günleri ifade eder.

Kış gündönümünde kuzey yarımkürede geceler kısalmaya başlarken, gündüzler uzar.

Bu tarihler, farklı coğrafyalarda mevsim değişikliklerine ve çeşitli doğa olaylarına neden olur.