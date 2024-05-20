21 Mayıs günü okullar tatil olmayacak

20 May 2024 21:12 - Güncelleme : 20 May 2024 21:15

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı.

Öğrenciler ise, yas ilan edilen 21 Mayıs gününde okullar var mı yok mu sorusunu sormaya başladı.

Ancak, milli yas ilan edildiğinde okullar tatil edilmiyor.

Milli yas gününde de eğitim ve öğretim kaldığı yerden devam ediyor.

21 Mayıs'ta öğrenciler ve öğretmenler için okullar açık olacak ve dersler sürmeye devam edecek.