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21 Mayıs günü okullar tatil olmayacak

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
20 May 2024 21:12 - Güncelleme : 20 May 2024 21:15
21 Mayıs günü okullar tatil olmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki 8 kişinin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi üzerine Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu. Peki, 21 Mayıs milli yas varken okullar tatil mi? İşte detaylar...

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı. 

Öğrenciler ise, yas ilan edilen 21 Mayıs gününde okullar var mı yok mu sorusunu sormaya başladı.

21 Mayıs günü okullar tatil olmayacak - 1. Resim

Ancak, milli yas ilan edildiğinde okullar tatil edilmiyor.

Milli yas gününde de eğitim ve öğretim kaldığı yerden devam ediyor.

21 Mayıs'ta öğrenciler ve öğretmenler için okullar açık olacak ve dersler sürmeye devam edecek.

Kaynak: TGRT Haber
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