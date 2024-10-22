22 Ekim Ankara Altındağ ve Beypazarı’nda elektrik kesinti yaşanıyor

22 Ekim 2024 12:29 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 12:30

Bugün erken saatlerde başlayan elektrik kesintisi Ankara'nın birkaç mahallesinde geçerli olurken ekipler çalışmalarını sürdürüyor. 22 Ekim Ankara Altındağ elektrik kesintisinin saat kaçta geleceği de belli oldu.

Salı günü meydana gelen elektrik arızası için ekipleri bakım çalışmalarını yapıyor. Vatandaşlar erken saatlerinde başlayan kesintinin ne zaman geleceğini bekliyor.

Başkent resmi internet sitesi aracılığıyla elektrik arızasının geleceği saati öğrenebiliyoruz.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 22 EKİM?

Bugün meydana gelen arıza Beypazarı'nda 09.00'da ÇAYKENARI, KARAPINAR KIRBAŞIYOLU ÜZ., MUHSİN YAZICIOĞLU_1, KARAPINAR MEVKİİ bölgelerinde başlarken 17.00'ye kadar sürecek.

VALİ DOĞAN ÜNLÜSOY, ŞEHİT ÜMİT BÖLÜKOĞLU, ALPARSLAN TÜRKEŞ, KARAPINAR KIRBAŞIYOLU ÜZ., ŞEHİT UZM.ÇVŞ.MUSTAFA BOZKURT, ENDÜSTRİ_1, GÜRPINAR 2., FATİH bölgelerinde ise 15.00'a kadar devam edecek.

Altındağ'da ÖRNEK, GÜLTEPE, ULUBEY, MUHTAR ARİF TURAN, BEŞİKKAYA, 512 Sokak, ZÜBEYDE HANIM, HİPODROM, YILDIZTEPE, 223/4 Sokak, BAŞPINAR, 1131 Sokak, GÜLTEPE, MEVLANA, BATTALGAZİ, 1000 Sokak bölgelerinde anlık bakım çalışması gerçekleşiyor.

AYAŞ'TA ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

MURAT, İMAMOĞLU, CUMHURİYET_3, ATATÜRK, BAHÇE.., MUTLU, YENİMAHALLE, HASANOĞLU, TEKKE, AYAŞ POLATLI YOLU, TEPE, ÇERKEZ, ŞEHİT OLGUN GÖKMEN (YENİ), 501-, 516, AHLATLI, SANAYİ, EVREN, BURHAN DEMİRBAŞ, FİDAN, 505, AYAŞ-POLATLI YOLU, EMEK, 506, ÇİFTLİK, ŞEHİT OLGUN GÖKMEN, 504, EMEK (YENİ), GÜLAMİ, KONUT, POLATLI 1 bölgelerinde elektrikler 17.00'de gelecek.

Bala BÜYÜKCAMİLİ, AVNİ AKYOL, KÜÇÜKCAMİLİ bölgelerinde ise 17.30'da sonlanacak.

Çankaya MUSTAFA KEMAL, 2078 Sokak, PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI, DOĞAN TAŞDELEN, YAŞAMKENT, 3047 Sokak, ORAN, A.FUAT CEBESOY, KIZILAY, MENEKŞE 2, YILDIZEVLER, TURAN GÜNEŞ, OSMAN TEMİZ, 1024, AKPINAR, 849 Sokak ve KONUTKENT, 2989 bölgelerinde ise arıza anlık olarak gelişti.

ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ 22 EKİM

Bugün 144, TINAZTEPE, 142, 143, 145, 150, 1.TBMM bölgelerinde kesinti 17.00'da sona ererken ERYAMAN, 2601 Sokak, GÖKSU, 1.İNÖNÜ, BAHÇEKAPI, 2527 Sokak, GÖKSU, 1.İNÖNÜ bölgelerinde çalışma anlık olarak devam ediyor.