22 Ekim ne günü? Dünya Diş Hekimleri Günü'nün tarihi

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

22 Kasım 2024 12:54 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 12:56

22 Ekim’in özel bir gün olup olmadığına dair araştırmalar hız kazandı. Dünya Diş Hekimleri Günü, diş hekimliğinin önemini vurgulamak, diş sağlığını koruma bilincini artırmak ve hekimlerin toplum sağlığına olan katkılarını onurlandırmak için kutlanır.

22 Kasım günü, diş hekimliği​ mesleğinin önemine vurgu yapmak ve diş sağlığına dair farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler, seminerler ile sosyal sorumluluk projeleriyle kutlanır. 22 EKİM NE GÜNÜ? DÜNYA DİŞ HEKİMLERİ GÜNÜ’NÜN TARİHİ Dünya Diş Hekimleri Günü her yıl 22 Kasım tarihinde kutlanır. Bu günde, diş hekimliği mesleğinin toplumsal sağlığa katkısını onurlandırmayı, diş sağlığına dikkat çekmeyi ve bu alanda çalışan profesyonellerin değerini vurgulamayı amaçlar. DİŞ HEKİMLERİ GÜNÜ NEDEN 22 KASIM? Dünya Diş Hekimleri Günü’nün 22 Kasım olarak seçilmesinin nedeni, Türkiye’de modern diş hekimliği eğitiminin başlangıcı kabul edilen bir tarih olmasından kaynaklanır. İlgili Haberler Hulusi Akar'dan 'teğmenler' iddiaları sonrası Nevşin Mengü ve Ümit Özdağ'a suç duyurusu: 'Hesap soracağız' Son dakika | Muğla'da korkutan deprem! AFAD verileri duyurdu