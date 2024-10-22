22 Ekim UEFA Avrupa Ligi maç takvimi belli oldu
Bugün Türkiye'yi temsil eden Galatasaray rakibi ile karşı karşıya gelecek. Dünyanın her yerinden takip edilen Avrupa Ligi karşılaşmalarını takip etmek isteyenler bu akşamın maç programını araştırmaya başladı.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de bugün oynanacak olan maçlar belli oldu.
Müsabakaları izlemek isteyenler saat kaçta ve hangi kanalda yayınlandığını araştırıyor.
BUGÜN MAÇ VAR MI 22 EKİM?
Günün takvimi şöyle:
UEFA Şampiyonlar Ligi
Milan – Club Brugge | 19.45 | TRT Spor, CBC Sport
Monaco – Kizilyildiz | 19.45 | tabii Spor
Arsenal – Shakhtar Donetsk | 22.00 | tabii Spor 3
Aston Villa – Bologna | 22.00 | TRT Spor
Girona – Slovan Bratislava | 22.00 | tabii Spor 5
Juventus – Stuttgart | 22.00 | tabii Spor 2
PSG – PSV | 22.00 | tabii Spor 1
Real Madrid – B.Dortmund | 22.00 | CBC Sport, tabii Spor
Sturm Graz – Sporting Lisbon | 22.00 | tabii Spor 4
GALATASARAY'IN MAÇI BUGÜN SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Galatasaray maçı 17.30'da başlayacak. Karşılaşmayı izlemek isteyenler TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.