22 Ekim UEFA Avrupa Ligi maç takvimi belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

22 Ekim 2024 16:18 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 16:42

Bugün Türkiye'yi temsil eden Galatasaray rakibi ile karşı karşıya gelecek. Dünyanın her yerinden takip edilen Avrupa Ligi karşılaşmalarını takip etmek isteyenler bu akşamın maç programını araştırmaya başladı.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de bugün oynanacak olan maçlar belli oldu. Müsabakaları izlemek isteyenler saat kaçta ve hangi kanalda yayınlandığını araştırıyor. BUGÜN MAÇ VAR MI 22 EKİM? Günün takvimi şöyle: UEFA Şampiyonlar Ligi Milan – Club Brugge | 19.45 | TRT Spor, CBC Sport Monaco – Kizilyildiz | 19.45 | tabii Spor Arsenal – Shakhtar Donetsk | 22.00 | tabii Spor 3 Aston Villa – Bologna | 22.00 | TRT Spor Girona – Slovan Bratislava | 22.00 | tabii Spor 5 Juventus – Stuttgart | 22.00 | tabii Spor 2 PSG – PSV | 22.00 | tabii Spor 1 Real Madrid – B.Dortmund | 22.00 | CBC Sport, tabii Spor Sturm Graz – Sporting Lisbon | 22.00 | tabii Spor 4 GALATASARAY'IN MAÇI BUGÜN SAAT KAÇTA? UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Galatasaray maçı 17.30'da başlayacak. Karşılaşmayı izlemek isteyenler TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilecek. İlgili Haberler Samsunspor'da Thomas Reis'ten Jose Mourinho vurgusu! Fenerbahçe ile Galatasaray arasında puan farkı açılıyor! İşte Süper Lig'de zirve yarışında son durum