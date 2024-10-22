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22 Ekim UEFA Avrupa Ligi maç takvimi belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
22 Ekim 2024 16:18 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 16:42
22 Ekim UEFA Avrupa Ligi maç takvimi belli oldu

Bugün Türkiye'yi temsil eden Galatasaray rakibi ile karşı karşıya gelecek. Dünyanın her yerinden takip edilen Avrupa Ligi karşılaşmalarını takip etmek isteyenler bu akşamın maç programını araştırmaya başladı.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de bugün oynanacak olan maçlar belli oldu.

Müsabakaları izlemek isteyenler saat kaçta ve hangi kanalda yayınlandığını araştırıyor.

BUGÜN MAÇ VAR MI 22 EKİM?

Günün takvimi şöyle:

UEFA Şampiyonlar Ligi

Milan – Club Brugge | 19.45 | TRT Spor, CBC Sport

Monaco – Kizilyildiz | 19.45 | tabii Spor

Arsenal – Shakhtar Donetsk | 22.00 | tabii Spor 3

22 Ekim UEFA Avrupa Ligi maç takvimi belli oldu - 1. Resim

Aston Villa – Bologna | 22.00 | TRT Spor

Girona – Slovan Bratislava | 22.00 | tabii Spor 5

Juventus – Stuttgart | 22.00 | tabii Spor 2

PSG – PSV | 22.00 | tabii Spor 1

Real Madrid – B.Dortmund | 22.00 | CBC Sport, tabii Spor

22 Ekim UEFA Avrupa Ligi maç takvimi belli oldu - 2. Resim

Sturm Graz – Sporting Lisbon | 22.00 | tabii Spor 4

GALATASARAY'IN MAÇI BUGÜN SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Galatasaray maçı 17.30'da başlayacak. Karşılaşmayı izlemek isteyenler TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.

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Kaynak: TGRT Haber

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