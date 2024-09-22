22 Eylül bu akşamın maç programında Beşiktaş-Eyüpspor maçı yer aldı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

22 Eylül 2024 15:18 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 16:02

Bugün Trendyol Süper Lig, 1. Lig ve Premier Lig'de oynanacak olan maçların saati ve kanalı netleşti. 22 Eylül Pazar günü Süper Lig'de Beşiktaş ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'de bu akşam hangi maçların oynanacağı ve saat kaçta başlayacağı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından paylaşılan maç takvimine göre Beşiktaş ile Eyüpspor bu akşam karşı karşıya gelecek. BU AKŞAM MAÇ VAR MI, KİMİN 22 EYLÜL? 22 Eylül akşamı oynanacak olan karşılaşmalar arasında Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Seria A ve Bundesliga maçları bulunuyor. Trendyol Süper Lig 17.00 | Kasımpaşa-Antalyaspor | beIN Sports 2

17.00 | Çaykur Rizespor-Samsunspor | 17.00 | beIN Sports 1

20.00 | Beşiktaş-Eyüpspor | beIN Sports 1

20.00 | Adana Demirspor-Alanyaspor | beIN Sports 2 Trendyol 1. Lig 16.00 | Keçiörengücü-Iğdır FK | TRT Spor, beIN Sports Max 1

16.00 | Ümraniyespor-Adanaspor | beIN Sports Max 2, tabii Spor

19.00 | Çorum FK-Kocaelispor | TRT Spor, beIN Sports 1

19.00 | İstanbulspor-Bandırmaspor | beIN Sports Max 2, tabii Spor Bundesliga 16.30 | Bayer Leverkusen-Wolfsburg | beIN Sports 5, TiVi Spor 1

18.30 | Stuttgart-Borussia Dortmun | beIN Sports 5, Tivi Spor 1

20.30 | 20.30 | St. Pauli-RB Leipzig | beIN Sports 4, TiVi Spor 1 LaLiga 15.00 | Getafe-Leganes | S Sport, S Sport Plus

17.15 | Athletic Bilbao-Celta Vigo | S Sport, S Sport Plus

19.30 | Villarreal-Barcelona | S Sport, S Sport Plus

22.00 | Rayo Vallecano-Atletico Madrid | S Sport, S Sport Plus Premier Lig 16.00 | Brighton & Hove Albion-Nottingham Forest | beIN Sports 3

18.30 | Manchester City-Arsenal | beIN Sports 3 Ligue 1 16.00 | Monaco-Le Havre | beIN Sports beIN Connect

18.00 | Angers-Nantes | beIN Sports beIN Connect

18.00 | Montpellier-Auxerre | beIN Sports beIN Connect

18.00 | Brest-Toulouse | beIN Sports beIN Connect

21.45 | Lyon-Marsilya | beIN Sports 3 İtalya Serie A 13.30 | Fiorentina-Lazio | S Sport 2, S Sport Plus

16.00 | Monza-Bologna | S Sport 2, S Sport Plus

19.00 | Roma-Udinese | S Sport 2, S Sport Plus

21.45 | Inter-Milan | S Sport 2, S Sport Plus İlgili Haberler Beşiktaş, Eyüpspor'u konuk ediyor! Muhtemel 11'ler