22 Eylül bu akşamın maç programında Beşiktaş-Eyüpspor maçı yer aldı
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
22 Eylül 2024 15:18 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 16:02
Bugün Trendyol Süper Lig, 1. Lig ve Premier Lig'de oynanacak olan maçların saati ve kanalı netleşti. 22 Eylül Pazar günü Süper Lig'de Beşiktaş ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek.
Trendyol Süper Lig'de bu akşam hangi maçların oynanacağı ve saat kaçta başlayacağı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından paylaşılan maç takvimine göre Beşiktaş ile Eyüpspor bu akşam karşı karşıya gelecek.
BU AKŞAM MAÇ VAR MI, KİMİN 22 EYLÜL?
22 Eylül akşamı oynanacak olan karşılaşmalar arasında Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Seria A ve Bundesliga maçları bulunuyor.
Trendyol Süper Lig
- 17.00 | Kasımpaşa-Antalyaspor | beIN Sports 2
- 17.00 | Çaykur Rizespor-Samsunspor | 17.00 | beIN Sports 1
- 20.00 | Beşiktaş-Eyüpspor | beIN Sports 1
- 20.00 | Adana Demirspor-Alanyaspor | beIN Sports 2
Trendyol 1. Lig
- 16.00 | Keçiörengücü-Iğdır FK | TRT Spor, beIN Sports Max 1
- 16.00 | Ümraniyespor-Adanaspor | beIN Sports Max 2, tabii Spor
- 19.00 | Çorum FK-Kocaelispor | TRT Spor, beIN Sports 1
- 19.00 | İstanbulspor-Bandırmaspor | beIN Sports Max 2, tabii Spor
Bundesliga
- 16.30 | Bayer Leverkusen-Wolfsburg | beIN Sports 5, TiVi Spor 1
- 18.30 | Stuttgart-Borussia Dortmun | beIN Sports 5, Tivi Spor 1
- 20.30 | 20.30 | St. Pauli-RB Leipzig | beIN Sports 4, TiVi Spor 1
LaLiga
- 15.00 | Getafe-Leganes | S Sport, S Sport Plus
- 17.15 | Athletic Bilbao-Celta Vigo | S Sport, S Sport Plus
- 19.30 | Villarreal-Barcelona | S Sport, S Sport Plus
- 22.00 | Rayo Vallecano-Atletico Madrid | S Sport, S Sport Plus
Premier Lig
- 16.00 | Brighton & Hove Albion-Nottingham Forest | beIN Sports 3
- 18.30 | Manchester City-Arsenal | beIN Sports 3
Ligue 1
- 16.00 | Monaco-Le Havre | beIN Sports beIN Connect
- 18.00 | Angers-Nantes | beIN Sports beIN Connect
- 18.00 | Montpellier-Auxerre | beIN Sports beIN Connect
- 18.00 | Brest-Toulouse | beIN Sports beIN Connect
- 21.45 | Lyon-Marsilya | beIN Sports 3
İtalya Serie A
- 13.30 | Fiorentina-Lazio | S Sport 2, S Sport Plus
- 16.00 | Monza-Bologna | S Sport 2, S Sport Plus
- 19.00 | Roma-Udinese | S Sport 2, S Sport Plus
- 21.45 | Inter-Milan | S Sport 2, S Sport Plus
Kaynak: TGRT Haber