22 Eylül’de yayınlanacak olan Deha dizisinin oyuncu kadrosunda Melis Sezen ve Ahsen Eroğlu yer aldı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

14 Eylül 2024 18:38 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 18:42

Çukur dizisi ile adından söz ettiren Aras Bulut İynemli, yeni proje ile ekranlara dönüyor. Show Tv ekranlarında yayınlanacak olan Deha ne zaman başlıyor belli oldu. Oyuncu kadrosunda kimler var merak edilmişti.

Yeni tanıtım fragmanı ile dikkatleri çeken Deha dizisinin yayınlanacağı tarih belli oldu. Taner Ölmez, Ahsen Eroğlu gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin hangi gün yayınlandığı da netleşti. DEHA DİZİSİ OYUNCU KADROSU Dizinin oyuncu kadrosunda Uğur Polat, Aras Bulut İynemli​, Onur Saylak, Zuhal Gencer, Taner Ölmez, Umutcan Ütebay, Melis Sezen, Taner Rumeli, Ahsen Eroğlu, Oğulcan Arman Uslu, Seda Akman, Çağrı Atakan, Çağan Efe Ak, Yusuf Selim Uğurlu, Cenk Kangöz, Eylül Ersöz, Abdurrahman Yunusoğlu, Emel Göksu ve Ali Berge yer alıyor. HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK? Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Deha, 22 Eylül Pazar günü 20.00'da ilk bölümü ile ekranlara gelecek. Pazar günleri aynı saatte yayınlanacak olan dizi heyecanla bekleniyor. İlgili Haberler Aras Bulut İynemli sette rahatsızlandı! Deha dizisinin çekimleri durdu Deha dizi 22 Eylül'de başlıyor