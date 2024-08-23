23 Ağustos bugünün maç takviminde Alanyaspor-Göztepe karşılaması yer aldı
Süper Lig'de futbol heyecanı sürerken 23 Ağustos bu akşam maç var mı, kimin araştırılırken taraftarlar için maç programını haberimizde derledik. Trendyol 1. Lig'de de mücadeleler oynanırken günün takvimi netleşti.
Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor-Erzurumspor FK müsabakası oynanırken futbolseverler 23 Ağustos Cuma günü hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı.
BUGÜN MAÇ VAR MI, HANGİ 23 AĞUSTOS?
Bu akşam oynanacak karşılaşmalar programı şöyle:
Almanya Bundesliga 2
Hannover 96 – Hamburg | 19.30 | Bein Sports 5, Tivibu Spor 2
Karlsruhe – Elversberg | 19.30 | Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 3
İspanya La Liga
Celta Vigo – Valencia | 20.00
Trendyol 1. Lig
Kocaelispor – Erzurumspor | 21.00 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV
24 Ağustos maç programına göre yarın Sivasspor-ikas Eyüpspor ve Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor maçları oynanacak.
25 Ağustos Pazar günü ise Kasımpaşa-Adana Demirspor, Antalyaspor-Atakaş Hatayspor ve Çaykur Rizespor-Fenerbahçe müsabakası gerçekleşecek.
ALANYASPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDAN İZLENİR?
Süper Lig'de oynanacak olan Alanyaspor - Göztepe maçı 23 Ağustos günü oynanırken Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
Mücadele bugün 21.00'da başlayacakken karşılaşmanın hakemi Muhammet Ali Metoğlu olarak belirlendi.