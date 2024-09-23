23 Eylül ekinoksu ile Türkiye’de yaz sona eriyor, havalar soğuyor

23 Eylül 2024 08:50 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 08:53

23 Eylül sonbahar ekinoksu 23 Eylül Pazartesi (bugün) itibarıyla gerçekleşecek. Gece ve gündüz sürelerinin eşit olacağı sonbahar ekinoksu ile beraber havalar soğumaya başlayacak.

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Yılda iki defa yaşanan ekinoks olayı doğa olaylarını takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. 23 Eylül, güney yarım kürede ilkbahar, kuzey yarım kürede sonbahar​ başlangıcı olarak kabul ediliyor.

23 EYLÜL EKİNOKSU NEDİR?

23 Eylül ekinoksu, güneşin ekvator çizgisine dik açıyla geldiği ve gündüz ile gecenin eşit olduğu gündür. Bu tarih Kuzey Yarımküre’de sonbaharın, Güney Yarımküre’de ise ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilir.

Aynı zamanda 23 Eylül ekinoksu ile beraber Kuzey Yarımküre’de gündüzler kısalırken Güney Yarımküre’de uzamaya başlar.

23 EYLÜL EKİNOKSUNUN TÜRKİYE’YE ETKİLERİ NELER?

23 Eylül ekinoksu bir diğer adıyla sonbahar ekinoksu sırasında Türkiye’de gece​ ve gündüz süreleri eşit olurken bu olay Türkiye’de sonbahar mevsiminin başladığının bir göstergesidir.

Türkiye’de 23 Eylül ekinoksu ile gerçekleşecek olaylar şu şekildedir;

Gecelerin Uzaması: Sonbahar ekinoksunun ardından Türkiye’de geceler uzamaya başlayacak ve bu süreç kışa kadar devam edecek.

Sıcaklıkların Azalması: Ekinoks sonrasında Türkiye’de sıcaklıklar düşmeye başlayacak ve soğuk hava dalgaları ülke genelinde hissedilecek.

Gölge Boyları Eşitlenir: Ekinoks günü güneş tam doğu noktasından doğar ve tam batı noktasından batar. Güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi sebebiyle gölge boyları eşitlenir.

Tarım ve Hasat Dönemi: Sonbahar ekinoksu, Türkiye’de hasat dönemi ile örtüşür.

SONBAHAR EKİNOKSU NE ZAMAN?

Sonbahar ekinoksu Kuzey ve Güney Yarımküre’de 20-24 Eylül tarihleri arasında meydana gelir.